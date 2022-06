»Prav je, da odstopim z mesta neodvisnega svetovalca za interese ministrov«

Odstopil svetovalec britanskega premierja za etične standarde

Svetovalec britanskega premierja Borisa Johnsona za etične standarde ministrov Christopher Geidt je v sredo odstopil s položaja. Razloga za to ni navedel, je pa v torek poslancem dejal, da je razumno domnevati, da je Johnson s spornimi zabavami na Downing Streetu v času strogih omejitvenih ukrepov kršil ministrski kodeks.

"Z obžalovanjem menim, da je prav, da odstopim z mesta neodvisnega svetovalca za interese ministrov," je Geidt sporočil v kratki izjavi, ki jo je vlada objavila v sredo zvečer. V izjavi ni navedel razloga za svoj odhod, vlada pa je sporočila, da jo je odločitev Geidta presenetila, poroča britanski BBC.

Laburisti so po novici o odhodu svetovalca Johnsona ponovno pozvali, naj zapusti položaj, in ga obtožili, da je do odstopa pripravil že svojega drugega svetovalca za etične standarde. Njegov predhodnik Alex Allan je odstopil leta 2020.

Johnson je prejšnji teden uspešno prestal glasovanje o nezaupnici in tako ostal premier. Napovedal je, da se bo zdaj vlada lotila ključnih nalog, a britanski komentatorji opozarjajo, da je njegov položaj oslabljen, stranka pa razdeljena.

Britanski premier je zaupanje dela svoje stranke izgubil zaradi afere Partygate, povezane s spornimi zabavami, ki so na Downing Streetu potekale v času strogih omejitvenih ukrepov zaradi covida-19.

