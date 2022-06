Velika pričakovanja

Mar novi in stari kader, ki naj bi v vladi deloval na področju okolja, res zastopa sodobna okoljska stališča? Nevladniki so zaskrbljeni

Minister za okolje in prostor Uroš Brežan in v.d. generalne direktorice direktorata za okolje Tanja Bolte

© Borut Krajnc

Varstvo okolja in ohranjanje narave, presoja okoljske sprejemljivosti investicij, podnebje, odpadki, prostor in energetika – vse to so področja, ki sta jih v novi vladi prevzela ministra Gibanja Svoboda Uroš Brežan in Bojan Kumer. Okoljevarstveniki in naravovarstveniki imajo po odhodu ministra Andreja Vizjaka seveda visoka pričakovanja, saj je ta ministrstvo za okolje povsem podredil gospodarstvu in interesom lobijev. Skrbi zbuja, da se na ključna mesta na ministrstvu vračajo ustvarjalci te politike iz obdobja med letoma 2013 in 2020, ko je okoljska politika v Sloveniji stagnirala.