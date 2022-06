Generalni direktor RTVS grozi stavkajočim

Napovedana stavka novinarjev RTV Slovenija za 20. junij, je poskrbela za burno reakcijo vodstva RTV Slovenija

Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

© RTV SLO

Napovedana stavka novinarjev RTV Slovenija za 20. junij, ti stavkajo že dober mesec, je poskrbela za burno reakcijo vodstva RTV Slovenija v obliki zastraševanja. Pod obvestilo in navodilo stavkajočim podpisani generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough, ki se ob vseh apelih po odstopu še vedno čvrsto oklepa stolčka, je zagrozil, da RTV Slovenija zaposlenih sicer ne sme in tudi ne bo ovirala pri stavki, »vendar to ne pomeni, da lahko v času stavke motijo zaposlene, ki opravljajo svoje delo«. Ob takem navodilu, s katerim igra na karto razkola med njimi, tudi grozi: »V kolikor bo do takšnih primerov prišlo, so vodje dolžne o tem nemudoma obvestiti pravno pisarno RTV Slovenija.«

Zmanjšali bi vsebine

Ker bo stavka potekala med 14. uro in 23. uro, bodo prisiljeni »drastično zmanjšati vsebine dnevnoinformativnega programa«, pri čemer se direktor sklicuje na to, da ni bilo mogoče pridobiti podatkov o predvidenem številu zaposlenih, ki bodo stavkali. Zaradi tega ni mogoče oceniti, kakšen obseg programa, ki bo potekal v živo, lahko v času stavke zagotovijo. Iz tega razloga je napovedal, da bo programska shema skrčena na minimalni obseg programa, ki bo potekal v ponedeljek v živo.

V praksi to pomeni, da bodo 20. junija Poročila, Dnevnik in Odmevi ter športne in kulturne novice skrajšane oziroma omejene na zgolj nujne novice.

Ne bo osebnega dohodka

Nadalje je direktor izdal navodilo, v katerem je zagrozil, da RTV Slovenija stavkajočim za čas stavke ne bo zagotovila osebnega dohodka. Če se bodo stavki pridružili tudi honorarni sodelavci, ti za čas stavke ne bodo prejeli honorarja oziroma se jim bo honorar sorazmerno znižal. To pomeni, da čas stavke ne bo plačan.

© RTV SLO / In Media Res

Grah Whatmough pa je tudi izrazil strah in celo predpisal, kako smejo zaposleni stavkati. Pri tem ga očitno skrbi, da bi se informacije o stavkanju predvajale v etru oddaj: »Stavkajoči stavkajo s prekinitvijo dela in ne z drugačno obliko stavke kot na primer pripravo prilagojenega prispevka. To ni dopustno, saj za vsako programsko vsebino pred zakonom odgovarja odgovorni urednik.«

Grožnja z odškodninsko odgovornostjo

Na podoben način je zapovedal, da bodo stavkajoči disciplinsko in odškodninsko odgovorni, če bi želeli biti vključeni v delovni proces, zaradi česar ne smejo koristiti delovnih sredstev RTV Slovenija, zlasti pa ne naročati storitev pri drugih enotah RTV Slovenija. S tem manevrom se je na podoben način želel zavarovati pred možnostjo, da bi se informacije o stavki širile v samem programu.

Generalni direktor je sicer še podučil, da je stavko napovedala le Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija, ki je eden od treh reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija, ne pa tudi reprezentativna sindikata RTV Slovenija, Sindikat kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija (SKUU) in Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije (SDRS). Ti naj stavke ne bi napovedali in zato člani teh sindikatov ne stavkajo, je še podučil.

Več kot jasno je niz groženj namenjen zastraševanju zaposlenih in hkrati tudi omejevanju njihovih pravic. Sicer je Grah Whatmough še zapisal, da je predlagal več rešitev za odpravo kadrovske stiske v Informativnem programu, tudi zaposlitev dodatnih 10 novinarjev, vendar tega novinarski sindikat ni sprejel, obenem pa je enostransko in brez kakršne koli napovedi zapustil pogajanja in napovedal stavko.

Kot je opozoril prejšnji generalni direktor Igor Kadunc, za tak razpis kakopak ne potrebuje mnenja sindikata ali stavkovnega odbora.

Vzel bi najmočnejše orožje

Več kot jasno je vodstvo strah širjenja informacij o stavki v samih programih RTV Slovenija. S tem želi direktor vzeti iz rok stavkajočih njihovo najmočnejše orožje, kamere in mikrofon. Presoja, da je to največja nevarnost zanj, je seveda upravičena. Obenem prejkone goji upanje, da se bo javnost zaradi okrnjenega programa obrnila proti novinarjem. Vendar se na ta način »vojna« med ugrabitelji javnega servisa in zaposlenimi, če bodo ti navodilom sledili, lahko odvija še dolge mesece ali najmanj do naslednjega leta.

Zato bi morali biti sproženi postopki za odpoklic generalnega direktorja v skladu z 48. členom Statuta RTV Slovenija, kakorkoli že zaradi politične uzurpacije nadzornega in programskega sveta ne bodo uspešni. V stavkovnem odboru so sicer že reagirali in povedali, da programov ne bodo krčili ali prekinjali, temveč le nadgradili s stavkovnimi vsebinami, obenem pa so opozorili, da generalni direktor nima pristojnosti za določanje stavkovnih vsebin v programski shemi.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**