Urad za demografijo širi veselje do življenja

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki ga trenutno Luka Mesec, naj bi že povedali, da vladnega urada za demografijo sploh ne potrebujemo, kar lahko pomeni le, da bo ukinjen

Spodbujanje "veselja do življenja"

12. aprila letos je začel delovati Urad Vlade RS za demografijo, ustanovljen oktobra 2021, vodi ga mag. Danilo Lončarič. Njegovo poslanstvo, definirano v sladkobnem retoričnem stilu kot spodbujanje, koordiniranje in usmerjanje aktivnosti »demografskega preporoda Slovenije«, ne skriva svoje ambicioznosti, pa tudi ne prepoznavnega ustroja promocije krščanskih vrednot. V kratkem nam obljubljajo 50 svežih ukrepov za dvig rodnosti.

Janševi znanilci drznih razplojevalnih sprememb na čelu z Zdravkom Počivalškom so celo hrabro napovedali, da nas bo vseh vrlih Slovencev čez deset let že kar tri milijone, minister za javno upravo dr. Boštjan Koritnik pa se je v kamere ženskemu spolu ponujal, da lahko po potrebi tudi volontira. Vlada, kakršne si le želiš in kjer poskočni ministri, težko skrivajoči svoj mačizem, očitno pridejo tudi na dom, da bi čim hitreje dosegli zastavljeni cilj!

Uslužbenec, ki protestira pred sodiščem

Skrb za povečanje rodnosti je ena osrednjih programskih potez Orbanove politike, saj lahko pod krinko skrbi za preživetje naroda spretno pokrije kar dve ključni ideološko obremenjeni karti, na kateri ves čas spretno igra v svoji psihopolitični propagandi: nacionalistično in krščansko. Zato ni bilo posebno presenečenje, ko je Janša ob zasnutku svojega demografskega preporoda pomislil na zanj svetel madžarski zgled, kar je sicer storil na marsikaterem področju. Vse z željo razrešiti velik »strateški problem« države ob nizki rodnosti, kakršnega je zaznal ob otvoritvi Urada in v katerega so po pričakovanju nakadrovali svoje ljudi, med najbolj prepoznavnimi imeni pa so novo službo ponudili Alešu Primcu.

Ena od klasičnih aktivnosti Urada: obisk škofov

Političnemu aktivistu razvpitega »Gibanja za otroke in družine«, ki že dolga leta pod pokroviteljstvom strank Nova Slovenija in SDS napada »abortivni lobi«, nasprotuje pravici žensk do splava in izenačitvi pravic raznospolnih in istospolnih parov, so preprosto ponudili sanjsko službo nekakšnega ideologa omenjenega Urada. Zato ni bilo presenečenje, ko se je Primc te dni, skupaj z neonacističnim favoritom iste oblasti Urbanom Purgarjem, spet pojavil na ulici in organiziral protest pred ustavnim sodiščem, tokrat najbrž kot predsednik politične stranke »ZA Slovenijo – Glas za otroke in družine«.

Državotvornost in ideologija

Tragikomično je v dejstvu, da so ga odprli v Mariboru, župan Saša Arsenovič odkrival nianse državotvornosti in seveda pri tem imel v mislih za samo ideološko operacijo zlorabe demografije nepomembno dejstvo, da se je vlada namenila kakšnega od uradov periferiji prijazno preseliti iz Ljubljane.

Ob otvoritvi se je tedanji premier še pohvalil, da so v njegovem mandatu uvedli 500 evrov dodatka ob rojstvu otroka, brezplačni vrtec za drugega in tretjega otroka, med epidemijo so dodatek prejele tudi velike družine. Da je to šele začetek, je pribil. Zdaj so na uradu na tviterju, kjer ne skrivajo svoje poceni retorike, že napovedali konec demografske zime (!) in 50 ukrepov, namenjenih »spodbujanju veselja do življenja in dvigu rojstev«. Zaenkrat pa jih, piše Večer, ne želijo podrobno predstaviti.

Ena od klasičnih aktivnosti Urada: tesno (ideološko) sodelovanje z RKC

Sintagma »veselje do življenja«, ki jo uporabljajo v Uradu, je neposreden prepis klasičnega Janševega besednjaka – omenjeno geslo globalnih krščanskih pro-life aktivistov je večni predsednik SDS nadgradil in razširil s sintagmo »kultura življenja«, ki sta jo sicer pred njim promovirala že vsaj Janez Pavel II in denimo G. W. Bush. Kot običajno konceptualni nastavki, znotraj katerih deluje politika SDS, niso posebej izvirni.

Urad bodo verjetno ukinili

V nizu zapisov sem že analiziral zaenkrat spontane ideje o tem, kako bi snovalci novega Urada gojili kulturo višje slovenske rodnosti. Tokrat ne bo pomenljivo spremljati le pristopa nove vlade k reševanju demografskih zadreg, ampak tudi njenega odnosa do samega Urada. Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki ga trenutno Luka Mesec, naj bi že povedali, da ga sploh ne potrebujemo, kar lahko pomeni le, da bo ukinjen.

Konservativna politika rodnosti ter tradicionalnih vrednot očetovstva in materinstva je v nasprotju s krepitvijo družinskih politik, zato potrebujemo krepitev progresivnih socialnih politik za odpravljanje revščine in zagotavljanje dostojnih pokojnin, so še pojasnili, pri čemer so povedali, da problem ni v premajhnem številu otrok, temveč v tem, da 41.000 mladoletnih otrok ter 97.000 upokojencev živi pod pragom tveganja revščine.

Demografija kot novo polje bojev

Nova vlada, pri čemer že spolna usmerjenost verjetnega ministra Simona Maljevca predstavlja hud izziv za ideološko usmeritev Primčevega krožka, bo za demografska vprašanja morala ponuditi svoje rešitve in zaenkrat se zdi, da ob vseh socialnih spodbudah stavi predvsem na politiko priseljevanja. Ker so migranti že po sebi priljubljena tarča stigmatizacije in nestrpnosti v očeh slovenske desnice, je z največjo možno verjetnostjo mogoče napovedati, da bo demografija postala novo polje politično-ideološkega boja pod Golobovo vlado.

