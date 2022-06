Ukrajina proti odločitvi, da ne bo gostila prihodnje Evrovizije

Ukrajinski minister za kulturo napovedal, da bodo zahtevali spremembo odločitve Evropske radiodifuzne zveze (EBU)

Ukrajina je obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze (EBU), da ji iz varnostnih razlogov zaradi ruskega napada na državo prihodnje leto odvzame pravico do priprave tekmovanja za pesem Evrovizije. Ukrajinski minister za kulturo Oleksandr Tkačenko je napovedal, da bodo zahtevali spremembo te odločitve, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Spremembo odločitve bodo po njegovih besedah zahtevali, ker verjamejo, da jim bo uspelo izpolniti vse zaveze. "Zahtevamo dodatna pogajanja o gostovanju Evrovizije 2023 v Ukrajini," je minister dejal v izjavi.

EBU je v petek v Ženevi sporočila, da glede na trenutne okoliščine v Ukrajini ni mogoče izpolniti "varnostnih in operativnih jamstev", ki so potrebna za organizacijo tekmovanja. Namesto tega kot možno državo gostiteljico obravnavajo Veliko Britanijo, ki je na letošnjem tekmovanju zasedla drugo mesto.

"Ukrajina se ne strinja z naravo odločitve, ki jo je sprejela EBU."



Oleksandr Tkačenko,

ukrajinski minister za kulturo

Ukrajini je na največjem glasbenem dogodku, ki poteka v živo, maja letos zmago prinesel nastop Kaluš Orkestra s pesmijo Stefanija.

Po tradiciji zmagovalna država gosti tekmovanje leto kasneje. A v EBU so ocenili, da glede na potekajočo vojno, ki se je začela februarja z invazijo Rusije na Ukrajino, to ne bi bilo mogoče. Oblasti v Kijevu pa so izjavile, da je EBU vse skupaj narobe razumela.

"Ukrajina se ne strinja z naravo odločitve, ki jo je sprejela EBU," je dodal Tkačenko in zagotovil, da je njegova država izpolnila vse pogoje ter zagotovila odgovore in jamstvo glede varnostnih standardov za tekmovanje.

Orkester Kalush je v finalu Evrovizije, ki je potekalo v italijanskem Torinu, zmagal po seštevku glasov nacionalnih žirij in širše javnosti. Evropsko občinstvo je pri tem pokazalo svojo solidarnost z Ukrajino ob ruski invaziji.

