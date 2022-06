»Pripravljeni moramo biti, da bo vojna trajala več let«

Ukrajinski predsednik Zelenski poudarja, da ne bodo nikomur predali juga države, generalni sekretar Nata Stoltenberg pa je opozoril, da bi bila lahko vojna v Ukrajini dolgotrajna

Po Stoltenbergovih besedah cene hrane in goriva niso nič v primerjavi s tem, kar vsak dan plačujejo Ukrajinci na fronti. Opozoril je, da bo potrebno "plačati še višjo ceno", če ruski predsednik Vladimir Putin doseže svoje cilje v Ukrajini.

© NATO / Flickr

0VzS2UaRjIQ

Ruske sile so v hudih spopadih za oblegani Severodoneck na vzhodu Ukrajine zabeležile nove ozemeljske pridobitve, danes poroča nemška agencija dpa. A ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zatrdil, da ne bodo nikomur predali juga države. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg pa je opozoril, da bi lahko vojna v Ukrajini dolgotrajna.

"Pripravljeni moramo biti, da bo trajala več let," je dejal Stoltenberg v pogovoru, ki ga je danes objavil nemški dnevnik Bild.

"Ne smemo popustiti v naši podpori Ukrajini, niti za visoko ceno ne. Ne samo glede vojaške podpore, tudi v luči naraščajočih cen energentov in hrane," je še dejal prvi mož Nata.

"Ne smemo popustiti v naši podpori Ukrajini, niti za visoko ceno ne. Ne samo glede vojaške podpore, tudi v luči naraščajočih cen energentov in hrane."

Jens Stoltenberg,

generalni sekretar Nata



Jens Stoltenberg,

generalni sekretar Nata

Ukrajinski predsednik Zelenski je sicer danes, potem ko je v soboto prvič obiskal obrambne linije na jugu države, zagotovil, da ukrajinske sile juga države ne bodo predale nikomur.

Na redkem potovanju iz Kijeva, kjer iz varnostnih razlogov preživi večino časa, je Zelenski odpotoval v Mikolajiv ob Črnem morju in prvič po ruskem napadu na Ukrajino konec februarja obiskal vojake na območju in v sosednji regiji Odesa.

"Juga ne bomo dali nikomur, vrnili bomo vse, kar je naše, in morje bo ukrajinsko in varno," je dejal v video posnetku, objavljenem na Telegramu ob vrnitvi v Kijev. Dodal je, da se je med obiskom pogovarjal z vojaki in policijo. "Njihovo razpoloženje je samozavestno in pogled v njihove oči je jasno pokazal, da ne dvomijo v našo zmago," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Izgube so velike. Veliko hiš je uničenih, težave so v logistiki, veliko je socialnih vprašanj," je priznal Zelenski. Kot je dodal, je odredil, da mora biti pomoč tistim, ki so izgubili svojce, bolj sistemska. "Vsekakor bomo obnovili vse, kar je bilo uničeno. Rusija nima toliko raket, kot je velika želja naših ljudi do življenja," je dodal.

"Juga ne bomo dali nikomur, vrnili bomo vse, kar je naše, in morje bo ukrajinsko in varno."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ruske sile so se v zadnjih tednih usmerile na vzhod in jug Ukrajine. Mikolajiv je njihova ključna tarča, saj leži na poti do strateško pomembnega črnomorskega pristanišča Odesa in južno od Severodonecka.

V hudih spopadih za Severodoneck so ruske sile po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zabeležile ozemeljske pridobitve in zavzele eno od predmestij. "Sovražnik je z obstreljevanjem in jurišnimi napadi dosegel delni uspeh v kraju Metolkine in se poskuša tam utrditi", je v soboto zvečer v poročilu o razmerah zapisal ukrajinski generalštab.

Ruske čete sicer še nimajo v celoti nadzora nad večinoma opustošenim Severodoneckom. Razmere pa so vse bolj negotove za 558 ukrajinskih civilistov, ki so se zatekli v kemično tovarno Azot in po besedah guvernerja Luganska Sergija Hajdaja ne želijo evakuacije.

Rusija po navedbah Hajdaja vse svoje rezerve usmerja v spopade za zavzetje Severodonecka in mesta Artemivsk. Po ukrajinskih navedbah spopadi za Severodoneck potekajo neprekinjeno. Ruske sile so s težkim topništvom obstreljevale tudi upravno središče Luganska.

S topništvom so obstreljevali tudi več krajev na območju Harkova. O napadih ruske vojske s težkim orožjem poročajo tudi iz Slovjanska. V smeri Slovjanska poskušajo ustvariti ugodne pogoje za ofenzivo, je razvidno iz ukrajinskega poročila o razmerah.

Po navedbah ukrajinske vojske pa naj bi na območju Krasnopilja ruske sile utrpele velike izgube. Napredovanje ruskih enot naj bi zastalo na območju Slovjansk-Kramatorska, kjer je sedež poveljstva ukrajinskih oboroženih sil v Donbasu, še poroča dpa.

CKIBGBv5kwM

cd729ei4wpk