»Stavka nikakor ni odpovedana«

Stavkovni odbor novinarjev in novinark RTV Slovenija sporoča, da se bo stavka nadaljevala po predvidenem scenariju, vodstvo pa poziva, naj se vzdrži pritiskov na zaposlene in takoj preneha z manipulacijami

Novinarji in novinarke RTV Slovenija bodo v ponedeljek, 20. junija, nadaljevali s stavko za od politike neodvisno javno radiotelevizijo, ki je v času tretje Janševe vlade doživela hud pritisk na avtonomnost

© Janez Zalaznik

Novinarska stavka na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) se bo v ponedeljek nadaljevala po predvidenem scenariju, so sporočili iz stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS. V predlogu stavkovnega sporazuma generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha in pozivu k preklicu stavke vidijo ponudbo vzemi ali pusti ter nov poskus preprečitve stavke.

Grah Whatmough je stavkovnemu odboru oziroma Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS pred ponedeljkovo stavko poslal predlog stavkovnega sporazuma in za preprečitev "nepopravljive programske škode" in "nadaljnjega načenjanja ugleda javnega medija" pozval k podpisu in preklicu stavke, so danes sporočili iz RTVS. Rok za podpis je do ponedeljka ob 10. uri, vodstvo pravi, da z s predlogom sporazuma odgovarjajo na vse stavkovne zahteve.

Stavkovni odbor v odzivu, pod katerega sta podpisani predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković in članica pogajalske strani stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS Ksenija Horvat, ugotavlja, da generalni direktor "dan pred stavko znova manipulira in zavaja javnost preko sporočila za javnost".

Kot spominjajo, je bila stavka novinarskih sindikatov RTVS uradno napovedana 13. maja, pogajanja z vodstvom so se začela 3. junija, in to na podlagi poslovnika, ki je bil podpisan 27. maja. Na zadnji, tretji pogajalski seji, 14. junija, je bil po navedbah stavkovnega odbora dosežen dogovor, da se strani spet sestaneta 21. junija, vendar je Grah Whatmough pogajanja javno preklical, ne da bi o tem uradno obvestil sindikalno pogajalsko skupino.

"Z namenom, da bi preklicali že organizirano stavko, napovedano za 20. junija, pa je na napačnega naslovnika poslal predlog sporazuma razreševanja stavkovnih zahtev, z ultimatom, da se ga podpiše na stavkovni dan pred 10. uro," je zapisano v odzivu.

Kot navajajo v stavkovnem odboru, so bile v dosedanjih treh pogajalskih krogih rešitve za nekatere stavkovne zahteve dogovorjene, a ne vse, posebej pa ne bistvene in ključne za uspešen zaključek stavke. V poglavju o uredniški avtonomiji je generalni direktor tako, kot izpostavljajo, izpustil sindikalno zahtevo po obravnavi odgovornosti odgovorne urednice televizijskega informativnega programa Jadranke Rebernik zaradi neizpolnjevanja delovnih nalog in programske škode, ki jo s tem povzroča.

Ob tem na strani stavkajočih opozarjajo, da novinarska stavka kljub pogajanjem ni bila prekinjena, saj za to ni bilo nobenega razloga. Ves čas pa skuša generalni direktor, kot navajajo, preko sporočil za javnost "diskreditirati in preprečiti novinarsko stavko, tudi z neutemeljenimi trditvami, da je nezakonita".

Predlog stavkovnega sporazuma na strani stavkovnega odbora razumejo kot "ponudbo vzemi ali pusti" in poskus preprečitve javnega shoda pred državnim zborom in zbora zaposlenih pred RTVS, ki sta prav tako napovedana za ponedeljek. To, da Grah Whatmough z zaposlenimi še naprej komunicira preko sporočil za javnost, pa razumejo "le kot poskus preprečitve novinarske stavke in njenega oviranja".

Stavkovni odbor je v petek sicer zaposlenim in generalnemu direktorju poslal tehnična navodila za izvedbo stavke 20. junija, v katerih je popisana stavkovna vsebina informativnih oddaj na televiziji, radiu in v drugih programih RTVS, so spomnili v stavkovnem odboru. Kot pravijo, je vsebina usklajena z uredniki, voditelji in novinarji, ki so del stavkovnega odbora in bodo 20. junija tudi stavkali na delovnih mestih, razen ko se bodo udeležili zbora pred RTVS in večernega shoda pred DZ. Javnost bo medtem v informativnih oddajah obveščena o zakonsko določenih drugih informacijah tistega dne, ki zavezujejo javni servis.

"Stavka nikakor ni odpovedana, nadaljevala se bo po predvidenem scenariju, vodstvo pa na tem mestu pozivamo, naj se vzdrži pritiskov na zaposlene in naj takoj preneha manipulacije z javnostmi ter spoštuje zakone in demokratične procese v Republiki Sloveniji," še pravijo v stavkovnem odboru, kjer državljane, medije, civilno družbo, strokovnjake in zainteresirano javnost vabijo k udeležbi na shodu na Trgu republike pred poslopjem DZ med 19. in 21. uro.