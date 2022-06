Slovenija za podelitev statusa kandidatke BiH že na vrhu EU konec tedna

Slovenija je pripravila predlog, v skladu s katerim bi Bosni in Hercegovini že na vrhu Evropske unije konec prihodnjega tedna podelili status kandidatke za članstvo v EU

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon bi sicer lahko predlog svojim kolegom iz članic EU predstavila že v ponedeljek

© Uroš Abram

Slovenija je pripravila predlog, v skladu s katerim bi Bosni in Hercegovini že na vrhu Evropske unije konec prihodnjega tedna podelili status kandidatke za članstvo v EU. Predlog bi sicer lahko v ponedeljek svojim kolegom iz članic EU predstavila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.

Glede na predlog, ki ga je pridobila STA, bi Bosni in Hercegovini status kandidatke podelili že na vrhu EU, ki bo v četrtek in petek v Bruslju in bo prvi za novega slovenskega premierja Roberta Goloba. Golob je sicer že ta teden med obiskom pri institucijah EU napovedal, da bo predlagal podelitev statusa kandidatke BiH.

Pred začetkom pristopnih pogajanj bo morala ta zahodnobalkanska država sprejeti zakone, opredeljene v političnem dogovoru, ki so ga politične stranke iz BiH dosegle na pogovorih v Bruslju pred enim tednom. To so zakon o visokem sodnem in tožilskem svetu, zakon o sodiščih, zakon o preprečevanju konflikta interesov ter zakon o javnem naročanju, je razvidno iz predloga.

Uveljavitev teh zakonov bo omogočila odprtje pogajalskega poglavja 23, ki obsega pravosodje in temeljne pravice, ter poglavja 24 z naslovom pravica, svoboda in varnost. Druga pogajalska poglavja pa bodo odprli, ko bo BiH izpolnila še v sporazumu iz Bruslja določene kriterije na področju volitev in drugih relevantnih področjih.

Kot so za STA povedali viri pri EU, bo zunanja ministrica Fajon, če bo priložnost, predlog predstavila že na ponedeljkovem zasedanju zunanjih ministrov članic unije v Luxembourgu.

Za podelitev statusa kandidatke BiH se sicer aktivno zavzema tudi predsednik republike Borut Pahor, ki je pobudo med drugim ta teden predstavil v pismu predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu.