»Slovenija je varna država, tudi za begunce«

V uradu za oskrbo in integracijo migrantov ob svetovnem dnevu beguncev čestitajo vsem beguncem, da so zbrali pogum, ker so odšli iz domovine, v kateri razmere trenutno ne zagotavljajo varnega življenja

Nihče ni ilegalen

V uradu za oskrbo in integracijo migrantov ob svetovnem dnevu beguncev izpostavljajo, da je v Sloveniji trenutno več kot 4000 beguncev iz Ukrajine z urejeno začasno zaščito, prav tako 1400 oseb, ki imajo urejeno mednarodno zaščito ali pa so zanjo zaprosile. Ob tem zagotavljajo, da se jim bo Slovenija še naprej trudila zagotavljati varnost.

Direktorica Urada vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov Katarina Štukelj je v nagovoru ob omenjenem svetovnemu dnevu spomnila, da je država takoj po začetku vojne v Ukrajini vzpostavila dva večja nastanitvena centra, v Logatcu in na Debelem rtiču, ter se dogovorila za druge namestitve po Sloveniji, ki so primerne za nastanitev posameznikov, družin ali večjih skupin. Vzpostavljen je bil klicni center, na katerega se lahko obrnejo državljani Ukrajine za pomoč, izvedena je bila premestitev dela sirotišnice iz Ukrajine v Slovenijo.

Leta 2021 se je število vloženih prošenj za mednarodno zaščito povečalo za 49 odstotkov v primerjavi z letom 2020 in 100 odstotkov glede na povprečje zadnjih petih let. Podatki za leto 2022 kažejo, da se je v obdobju od 1. januarja do 31. maja število prošenj povečalo za 248 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani. Leta 2021 je bila vložena 5301 prošnja za mednarodno zaščito, letos do 31. maja pa že 3023.

Skrb urada je po navedbah Katarine Štukelj ves čas namenjena tudi nastanitvi in oskrbi prosilcev in oseb z mednarodno zaščito. V azilnem domu in njegovih izpostavah trenutno biva več kot 700 oseb, ki so vložile prošnjo za mednarodno zaščito ali pa to nameravajo narediti. Prav tako v državi prebiva več kot 700 oseb, ki majo že priznano mednarodno zaščito. Tem na različne načine pomagajo pri njihovem vključevanju v družbo, v prihodnosti pa želijo še dodatno pozornost nameniti najranljivejšim skupinam, še posebej mladoletnikom brez spremstva, je navedla.

"Najti stanovanje za tujce, predvsem za begunce, je zelo zahtevno. Trg je zelo zaseden in potem so begunci vedno tisti, ki so zadnji, ki lahko dobijo stanovanje na trgu."



Primož Jamšek,

Slovenska filantropija

"Slovenija je varna država, zato se trudimo varno namestitev zagotoviti tudi tistim, ki je v svojih državah nimajo. Vsem beguncem čestitamo, da so zbrali pogum, ker so odšli iz domovine, v kateri razmere trenutno ne zagotavljajo varnega življenja. Še naprej se bomo trudili zagotavljati varen dom tukaj v Sloveniji," je svoj nagovor sklenila Štukelj.

Svetovni dan beguncev so prvič obeležili 20. junija 2001, ko so obeležili 50. obletnico Konvencije o statusu beguncev iz leta 1951. Pred tem so obeleževali dan beguncev v Afriki, a ga je Generalna skupščina decembra 2000 uradno razglasila za svetovni dan.

