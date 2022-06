»Prvo vprašanje glede RTV je, kako umakniti odločilen vpliv politike iz organov odločanja«

Ministrica za kulturo Astra Vrečko podpira današnjo stavko novinark in novinarjev na RTV Slovenija

Na ministrstvu za kulturo so zaskrbljeni zaradi razmer na Radioteleviziji Slovenija (RTVS), je pred današnjo stavko stavko novinarskih sindikatov na RTVS dejala ministrica Asta Vrečko. Ob tem je napovedala čimprejšnjo spremembo zakonodaje, s katero bi večjo moč v odločevalskih organih javnega zavoda imela civilna družba in zaposleni.

Kot je ministrica dejala v današnji izjavi za medije, podpirajo napovedano stavko. "Nedavno je prišla tudi napoved ukinjanja dopisniške mreže, glede tega smo lahko zaskrbljeni. V globaliziranem svetu, v času, ko je treba imeti čim več informacij, ko se je treba mednarodno povezovati, v času konfliktov po svetu, je jasno, da je v javnem interesu, da imamo na voljo čim več verodostojnih in kakovostnih informacij," je dejala.

Asta Vrečko,

ministrica za kulturo RS

Dodatno se ji zdi zaskrbljujoče, da Televizijo Slovenija zapuščajo mnogi kakovostni novinarji in novinarke. Ti so po njenih besedah zaslužijo "svojo avtonomijo, prav tako uredniško politiko, ki ni odvisna od vpletanja vsakokratne politike". Zavezani so delovanju v javnem interesu in podajanju verodostojnih informacij, je dodala.

Poudarila je, da RTVS ni zgolj informativni program, pač pa zagotavlja tudi kulturno-umetniški, otroški, dokumentarni, izobraževalni, športni program, prav tako ima pomembno vlogo kot skrbnik arhiva RTVS.

Na ministrstvu pozivajo vodstvo zavoda, da dosledno spoštujejo pravico zaposlenih do stavke, je poudarila.

O stališču ministrstva oz. vlade do morebitnega dviga rtv-prispevka ministrica Vrečko pravi, da se jim prispevek zdi nujen in niso za ukinjanje, saj da gre za resnično pomemben javni servis. Glede povišanja prispevka pa vlada po njenih besedah ni govorila. "V situaciji splošne draginje menimo, da to ni prvo politično vprašanje. Prvo vprašanje glede RTV je, kako umakniti odločilen vpliv politike iz organov odločanja," je poudarila.

Tako so "vložili vse napore v to, da bi čim prej lahko prišlo do spremembe zakonodaje o RTVS", s katero bi v odločevalskih organih dali večjo moč civilni družbi in zaposlenim. Natančne časovnice ministrica danes še ni napovedala.

Koordinacija novinarskih sindikatov RTVS bo stavko, ki jo je začela 23. maja, nadaljevala danes od 14. do 23. ure. Nezadovoljni so namreč, ker na pogajanjih o stavkovnih zahtevah, med katerimi je novinarska avtonomija, ni napredka. Na Trgu republike bodo na javnem shodu ob 19. uri k ukrepanju pri ohranitvi javnega servisa pozvali tudi DZ.

