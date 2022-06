»Od leta 1991 je bilo za Ukrajino le malo tako usodnih odločitev, kot je ta, ki jo čakamo«

Ukrajinski predsednik Zelenski posvaril, da bo Rusija pred odločitvijo EU glede Ukrajine okrepila napade

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer opozoril, da bo Rusija v prihodnjih dneh okrepila napade v Ukrajini, medtem ko Kijev pričakuje zgodovinsko odločitev Evropske unije o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v povezavi.

Začenja se resnično zgodovinski teden, "saj bomo dobili odgovor Evropske unije o statusu Ukrajine kot kandidatke", je v nedeljskem večernem videonagovoru dejal Zelenski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pri tem je opozoril, da je v luči te odločitve pričakovati "večjo sovražno dejavnost" Moskve, a zatrdil, da so ukrajinske sile na to pripravljene.

"Od leta 1991 je bilo za Ukrajino le malo tako usodnih odločitev, kot je ta, ki jo čakamo," je dodal in izrazil prepričanje, da je "le pozitiven odgovor v interesu celotne Evrope".

Potem ko je Evropska komisija prejšnji petek izdala pozitivno priporočilo, bodo voditelji članic EU v četrtek in petek odločali, ali naj Ukrajini uradno podelijo status kandidatke. Za zeleno luč je potrebno soglasje vseh 27 članic.

Vodja Nata Jens Stoltenberg je medtem opozoril, da bi se vojna v Ukrajini lahko nadaljevala "več let", in pozval zahodne države, naj bodo pripravljene ponuditi dolgoročno vojaško, politično in gospodarsko pomoč, poroča AFP.

"Naša podpora Ukrajini ne sme oslabiti, čeprav so stroški visoki - ne le v smislu vojaške podpore, ampak tudi zaradi naraščajočih cen energije in hrane," je Stoltenberg povedal za nemški časnik Bild.

Ukrajina poziva zahodne države, naj povečajo dobavo orožja, kljub opozorilom Rusije, da bi to lahko sprožilo širši konflikt.

