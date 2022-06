Cenzura na RTV Slovenija

Umik današnje oddaje Tednik

Dr. Marko Milosavljević

© Uroš Abram

Vse kaže, da današnje oddaje Tednik ne bo na sporedu TV Slovenija, umanjkala je v napovedniku, kjer jo bo nadomestila ponovitev prvega dela oddaje Bančna luknja, ki jo je pripravila »Podatkovno-preiskovalna skupina TVS«. Ta je prosto dostopna na straneh javnega servisa in je bila prvič predvajana marca 2018. Ali to pomeni, da bodo naslednji teden predvajali njen drugi del?

Če držijo vse zle slutnje, je bila oddaja Tednik prejkone umaknjena zaradi prispevka o dogajanju na RTV Slovenija na dan stavke novinarjev na javni radioteleviziji. Medijski strokovnjak dr. Marko Milosavljević je dogajanje na Facebooku komentiral takole: »Današnjega Tednika na TV Slovenija ne bo. Generalni direktor ga je – ni jasno, na podlagi kakšnih zakonskih pooblastil – prepovedal in poslal v bunker, pravi Eugenija Carl. S tem je prepovedal in umaknil tudi moj pogovor za Tednik, za prispevek, ki ga je pripravil Seku Conde. Povedal sem marsikaj o nesposobnem in škodljivem vodstvu RTV Slovenije, o razlogih za zamenjavo vodstva, o pomenu mednarodne dopisniške mreže, ki jo ta isti direktor ukinja, in o marsičem drugem. Resnica boli. Prispevek in oddaja sta (tudi) zato prepovedana. A gledalcem in javnosti je to že dovolj jasno. Njihovi dnevi na čelu RTVS so šteti, ne glede na to, kaj vse še storijo. P.S. Namestilo Tednika javnosti ponuja ponovitev dokumentarca o bančni luknji in namesto Studia City dokumentarec o Orbanu. Kmalu na TVS ne bo več nobene originalne, predvidene oddaje, in samo še nekakšne improvizirane flike.«

"Resnica boli. Prispevek in oddaja sta (tudi) zato prepovedana. A gledalcem in javnosti je to že dovolj jasno. Njihovi dnevi na čelu RTVS so šteti, ne glede na to, kaj vse še storijo."



Dr. Marko Milosavljević,

medijski strokovnjak

To sicer ni prvi primer cenzure na RTV Slovenija, tudi ne v zadnjem času. Decembra lani se je Nataša Pirc Musar pritožila, da je odgovorna urednica Jadranka Rebernik umaknila njen nastop. Zelo verjetno zunanji povod za umik oddaje je današnja stavka zaposlenih, glede katere je generalni direktor Andrej Grah Whatmough že grozil zaposlenim in napovedal krajšanje informativnega programa in proti čemur je stavkovni odbor protestiral. Domnevamo lahko, da bo prav stavka izgovor, s katerim bodo pojasnili umik Tednika.

© RTV SLO / In Media Res

Cenzura se sicer v svojem polnem zamahu vrača v slovenske medije. Lani je prišlo do cenzure celostranskega zapisa dr. Janeza Markeša v sobotni prilogi Dela. Zelo presenetljivo pa se je novinarski mainstream, namesto da bi dejanje odločno obsodil, na koncu bolj pretvarjal, da do nje sploh ni prišlo, čeprav je bila več kot očitna in dokumentirana.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**