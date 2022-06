Japonska glede pravic LGBT+ nazaj v preteklost

Sodišče v Osaki je razsodilo, da je nepriznavanje istospolnih porok na Japonskem v skladu z ustavo

Nekdanja ameriška veleposlanica na Japonskem Caroline Kennedy na Paradi ponosa v Tokiu leta 2016

© Flickr

Okrožno sodišče v Osaki na zahodu Japonske je danes razsodilo, da je nepriznavanje istospolnih porok v tej državi v skladu z ustavo. To predstavlja preobrat in razočaranje za aktiviste, potem ko je bila lani izrečena prelomna sodba v smeri priznavanja pravice do sklepanja zakonskih zvez istospolnih parov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Okrožno sodišče v Osaki je danes zavrnilo argumente treh istospolnih parov v nizu več kot desetih tožb, ki so jih na okrožnih sodiščih po vsej Japonski zaradi nepriznavanja zakonskih zvez v zadnjih letih vložili istospolni pari in aktivisti, ki si prizadevajo za enakost zakonskih zvez. Vladi so očitali diskriminacijo.

"Z vidika dostojanstva posameznika lahko rečemo, da je treba uresničiti koristi, ki jih prinaša javno in uradno priznanje istospolnih parov," je po navedbah AFP zapisano v odločbi sodišča v Osaki. Vendar pa trenutno nepriznavanje takih zvez po mnenju sodišča "ne šteje za kršitev ustave". Ob tem so zapisali, da "javna razprava o tem, kakšen sistem bi bil za to primeren, ni bila dovolj temeljito opravljena".

Do današnje razsodbe je prišlo malo več kot eno leto po tem, ko je okrožno sodišče v mestu Sapporo razsodilo nasprotno in odločilo, da japonska vlada z nepriznavanjem zakonskih zvez istospolnih parov krši ustavno določbo, ki zagotavlja enakost pred zakonom.

Sodbo iz Sappora so lani borci za pravice istospolno usmerjenih oseb pozdravili kot veliko zmago, ki naj bi povečala pritisk na zakonodajalce in pomagala doseči uradno priznavanje zakonskih zvez istospolnih parov na Japonskem.

Japonska ustava sicer določa, da je "zakonska zveza možna le ob vzajemnem soglasju oseb obeh spolov". V zadnjih letih so medtem lokalne oblasti po vsej državi začele priznavati istospolne partnerske skupnosti, čeprav takšno priznanje po zakonu ne prinaša enakih pravic kot zakonska zveza.