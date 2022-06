»Goriva je v Sloveniji dovolj, ni skrbi, da bi kdo ostal brez«

Minister za gospodarstvo Matjaž Han je ocenil, da ne gre za hujše motnje na trgu, temveč logistične težave. Je pa ministrstvo na teren poslalo tržne inšpektorje, ki preverjajo trenutno regulacijo, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov.

V Sloveniji je dovolj zalog pogonskih goriv in ni nobenih skrbi da bi kdo ostal brez, je danes zagotovil minister za gospodarstvo Matjaž Han. Kot je ocenil, ne gre za hujše motnje na trgu, temveč logistične težave. Je pa ministrstvo na teren poslalo tržne inšpektorje, ki preverjajo trenutno regulacijo, zaloge in morebitno zavajanje potrošnikov.

Han je v današnji izjavi za medije v Ljubljani potrdil, da je konec tedna ponekod v državi prišlo do občasnega pomanjkanja goriva, po njegovih informacijah se to dogaja tudi danes. Po prvih podatkih distributerjev naj bi se prodaja povečala za več kot dvakrat.

Ne glede na to ni strahu, da bi pogonskih goriv zmanjkalo, kar zagotavljajo tudi distributerji, je pojasnil. Do težav po njegovih besedah prihaja zaradi logistike. Delno gre za običajen pojav pred napovedano spremembo cen, je priznal, a je opozoril tudi na to, da je bil konec tedna zaradi praznikov v sosednjih državah prometno zelo obremenjen, zaradi česar je bila dostava goriv na bencinske servise upočasnjena.

Blagovne rezerve nafte so polne, je še dejal Han, pri tem pa pojasnil, da jih država lahko sprošča le v primeru zares hudih motenj trga, o katerih pa da trenutno ni mogoče govoriti.

"Če se bo izkazalo, da je prišlo do kakšnih kršitev zakonodaje, bodo naše inšpekcijske službe ukrepale."



Matjaž Han,

minister za gospodarstvo RS

Ministrstvo po njegovih besedah pozorno spremlja dogajanje, danes bodo tako imeli sestanek z distributerji, da jim pojasnijo situacijo. Poleg tega so na terenu tržni inšpektorji, ki preverjajo, ali trgovci spoštujejo trenutno regulirano ceno, prodajo in zaloge ter morebitno zavajanje potrošnikov. "Če se bo izkazalo, da je prišlo do kakšnih kršitev zakonodaje, bodo naše inšpekcijske službe ukrepale," je napovedal minister.

Do povečanega povpraševanja je sicer prišlo, potem ko je vlada minuli teden sprejela uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki bo s torkom na bencinskih servisih zunaj avtocest za eno leto znova uvedla določanje cen 95-oktanskega bencina in dizla po posebni formuli in regulacijo marž, na avtocestah pa cene povsem liberalizirala. Vlada je začasno tudi odpravila nekatere okoljske dajatve, ki določajo končno ceno goriv.

S tem bo konec ureditve, ki je začela veljati 11. maja, in po kateri je najvišja maloprodajna cena 95-oktanskega bencina tako na bencinskih servisih na avtocestah kot zunaj njih določena pri 1,560 evra za liter, dizla pa pri 1,668 evra za liter. S tem je bistveno nižja kot v okoliških državah, z izjemo Madžarske.

Glede na rast cen nafte in naftnih derivatov v zadnjem času in še vedno šibak tečaj evra je tako kljub omejitvam marže in odpravi nekaterih dajatev s torkom pričakovati občutnejši dvig cen. Pri časniku Finance so izračunali, da bo glede na vse vstopne parametre cena 95-oktanskega bencina dosegla približno 1,74 evra za liter, cena dizla pa 1,81 evra. Uradne cene bodo po Hanovih napovedih znane danes popoldne.

JPUB7hk-BRI