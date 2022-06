Zelenski: »Afrika je talka ruske vojne«

Ukrajinski predsednik je poudaril, da sta ruska invazija in njena blokada izvoza ukrajinskega žita sprožili pomanjkanje hrane in gnojil ter pahnile milijone ljudi v lakoto

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes v nagovoru Afriški uniji opozoril, da je Afrika talka ruske vojne. Ruska invazija in njena blokada izvoza ukrajinskega žita sta namreč sprožili pomanjkanje hrane in gnojil ter pahnile milijone ljudi v lakoto, je poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Ta vojna se zdi vam in vašim državam morda zelo oddaljena. A cene hrane, ki katastrofalno naraščajo, so jo že prinesle v domove milijonov afriških družin," je dejal Zelenski.

Po njegovem mnenju bo globalno pomanjkanje žit trajalo vse dokler bo Rusija nadaljevala s svojo "kolonialno vojno".

V svojem nagovoru je tudi povedal, da njegova vlada sodeluje v "kompleksnih pogajanjih", katerih cilj je odprava blokade ogromnih zalog žita v ukrajinskih pristaniščih ob Črnem morju, a ta zaenkrat niso prinesla nobenega uspeha. Obenem se Kijev trudi zagotoviti alternativne poti oziroma nove logistične dobavne verige za izvoz 25 milijonov ton žita.

Predsedujoči Afriški uniji (AU), predsednik Senegala Macky Sall se je zahvalil Zelenskemu in pozval k nujnemu dialogu za obnovo globalne varnosti in stabilnosti. Kot je še zatrdil, Afrika ostaja zavezana spoštovanju pravil mednarodnega prava, mirnemu reševanju konfliktov in svobodni trgovini.

etfUSPvkDQQ