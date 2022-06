Slovenska bojna vozila že na poti v Ukrajino

Slovenija naj bi v zameno za donacijo od ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za opremo, ki jo Slovenska vojska "potrebuje pri svojem delovanju"

Slovenski oklepnik

© Slovenska vojska

Slovensko mejo je v ponedeljek zvečer prestopilo 35 oklepnih pehotno amfibijskih vozil, ki bodo preko Poljske predvidoma danes že na svojem cilju v zahodni Ukrajini, poroča spletni portal 24ur.com. Slovenija naj bi v zameno za donacijo od ZDA dobila dobropis, ki ga bo uporabila za opremo, ki jo Slovenska vojska "potrebuje pri svojem delovanju".

Slovenske oklepnike naj bi po poročanju portala Ukrajina zelo hitro poslala na vzhodno fronto, kjer se "tudi starejša oborožitvena tehnika uporablja za obrambo pred rusko agresijo".

Vozila BVP M-80A so bila dolga leta spravljena in konzervirana med tanki in drugimi oklepniki v bližini Pivke, dekonzervacija pa je trajala več tednov. Logistične težave so preprečevale hitrejšo odpravo proti Ukrajini, po vsej verjetnosti zaradi odločitve Madžarske o prepovedi orožja prek njenega ozemlja na vzhod.

Gre sicer za precej staro vojaško tehniko, ki jo je Slovenija podedovala še od Jugoslavije, izdelalo jih je podjetje Yugoimport pred 40 leti za potrebe takratne Jugoslovanske ljudske armade (JLA). Bojno vozilo pehote je amfibijsko gosenično vozilo s posadko treh vojakov in prostorom za oborožen oddelek. Ima 20 milimetrski top, mitraljez in lanserje protitankovskih raket maljutk, še poroča portal.

Slovenija je sicer ta pehotna bojna vozila jugoslovanske izdelave aktivno prodajala od leta 2015, ko je državni zbor potrdil odlok o načrtu prodaje stvarnega premoženja države. Za prodajo je Slovenija zadolžila podjetje S Lux, ki je januarja letos zanje našlo kupca. Oklepnike naj bi tako prek češkega posredniškega podjetja Pamco INT kupilo ukrajinsko obrambno ministrstvo.

Vendar je prejšnja (Janševa) vlada s tajnim sklepom sklenjen posel odprodaje pehotnih bojnih vozil BVP M-80A razveljavila, saj naj bi vozila Ukrajini podarili. Podjetje S Lux je na upravno sodišče vložilo tožbo s predlogom za začasno odredbo zaradi ugotovitve nezakonitosti in odprave upravnega akta, torej tajnega sklepa vlade. Z zadevo se ukvarjata vrhovno državno tožilstvo in računsko sodišče.