Kako omejiti cene, ne da bi škodili svetovnemu gospodarstvu?

ZDA se z zavezniki pogovarjajo o možnosti, da bi z omejitvijo cene ruske nafte zamejili prihodke, ki jih ima Rusija z njeno prodajo

Janet Yellen,ameriška finančna ministrica, meni, da bi omejitev cen "preprečila učinek prelivanja na revnejše in manj razvite države, ki so zaradi visokih cen hrane in energije močno prizadete"

© Mark Warner / WikiCommons

ZDA se z zavezniki pogovarjajo o možnosti, da bi z omejitvijo cene ruske nafte zamejili prihodke, ki jih ima Rusija z njeno prodajo, je med ponedeljkovim obiskom v Kanadi potrdila ameriška finančna ministrica Janet Yellen. Kot je pojasnila, potekajo pogovori, kako bi to storili, ne da bi škodili svetovnemu gospodarstvu.

"S partnerji in zavezniki po svetu se še naprej produktivno pogovarjamo o tem, kako bi še lahko omejili ruske energetske prihodke, pri čemer ne bi to vplivalo na svetovno gospodarstvo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP na novinarski konferenci dejala Yellen.

Kot je pojasnila, razglabljajo o omejitvi cen, ki bi podkrepile zadnje energetske sankcije Zahoda. Ta ukrep bi po njenem mnenju znižal cene ruske nafte in posledično finančne prilive režima ruskega predsednika Vladimirja Putina ter tudi omogočil, da bi več nafte doseglo svetovni trg.

Omejitev cen bi, kot je dejala, preprečila učinek prelivanja na revnejše in manj razvite države, ki so zaradi visokih cen hrane in energije močno prizadete.

Janet Yellen je sicer obiskala Kanado, da bi se s tamkajšnjo finančno ministrico Chrystio Freeland pogovorila o tem, kaj bosta državi naredili v povezavi z ukrajinsko krizo, naraščajočo inflacijo, zagotavljanjem svetovnih dobavnih verig in ključnih rudnin.

Ministrici sta se strinjali, da je boj z inflacijo večinoma v rokah centralnih bank, pri čemer pa nista zavrnili možnosti, da bi na pomoč državljanom pri visokih cenah goriva in hrane priskočila tudi država, še navaja AFP.

