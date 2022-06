Ameriška Slovenka uspešna pri zdravljenju raka

V ZDA in po svetu odmeva novica o uspešni študiji zdravljenja raka danke, med katero so pri vseh 12 bolnikih raka povsem odpravili. 45-letna soavtorica študije Andreja Čerček je onkologinja slovenskih korenin.

Onkologinja pri ameriškem zdravstvenem centru Sloan Kettering Andreja Čerček, ki je soavtorica študije o poskusnem zdravljenju rektalnega raka v zgodnji fazi z imunoterapijo, je v pogovoru s slovenskimi dopisniki v New Yorku izrazila upanje, da bodo te ugotovitve lahko uporabili tudi pri drugih vrstah raka.

45-letna soavtorica študije je Slovenka, ki se je z družino preselila v ZDA, ko je bila stara deset let. Rezultati študije, ki jo je opravila s kolegom Luisom Diazom, so bili objavljeni v začetku meseca v strokovni reviji New England Journal of Medicine.

Med raziskavo so bolniki šest mesecev vsake 3 tedne jemali monoklonsko protitelo dostarlimab. Zdravilo imunskemu sistemu razkrije rakave celice, kar mu omogoči, da jih prepozna in uniči. Bolniki so imeli tudi lokalno napredovalega raka danke.

Med spremljanjem zdravljenja je rak izginil, nekateri izmed pacientov pa so dve leti pozneje še vedno povsem zdravi.

Andreja Čerček je razložila, da je Diaz na prejšnjem delovnem mestu že izvajal raziskave na področju zdravljenje raka na danki. Na njeno pobudo sta začela iskati farmacevtska podjetja za pomoč, pri čemer so dobili odziv podjetja GlaxoSmithKline, ki jim je dalo na razpolago zdravilo dostarlimab.

"Imeli smo majhno skupino pacientov z rakom rektuma, ki je imel posebno značilnost, znano kot pomanjkanje popravljanja neskladnosti. Ti tumorji imajo okvaro v replikaciji DNK in so zelo odzivni na imunoterapijo. Ideja je bila, da se zdravljenje pomakne v zgodnje faze, ko je tumor lokaliziran le na rektum," je dejala onkologinja.

Pojasnila je, da je zdravljenje te vrste raka doslej potekalo dokaj dobro, vendar je imelo s kemoterapijami, obsevanjem in operacijami negativne učinke na kakovost življenja bolnikov. "Odločili smo se, da kemoterapijo nadomestimo z imunoterapijo," je povedala.

"Res smo bili navdušeni, ko vsi po šestih mesecih niso imeli več nobenih znamenj bolezni. Nekateri jih nimajo že več kot dve leti. Seveda jih opazujemo naprej in sprejemamo nove paciente. Upamo, da nam odobrijo to vrsto terapije, da se spremenijo standardi zdravljenja. Isti pristop lahko uporabimo tudi pri trdih tumorjih s pomanjkanjem popravljanja neskladnosti, na primer prostate, mehurja, trebušne slinavke in želodca," je dodala.

Čerček je dejala, da jih čaka še veliko dela do končne potrditve s strani Uprave za hrano in zdravila ZDA (FDA): "Verjetno sem optimist, če upam, da bi lahko dobili zeleno luč v letu 2023. To je dolgotrajen proces, pri čemer morajo biti študije opravljene v več ustanovah, ne le v eni."

Izrazila je upanje, da se bo lahko takšno zdravljenje v prihodnosti uspešno uporabljalo tudi pri vseh drugih oblikah raka in delajo na tem, da lahko tudi pri bolnikih, kjer se imunski sistem ne odziva za rakaste celice, ta imunski sistem nekako preslepijo, da bo začel jemati rak kot tujek in ga bo napadel.

V nadaljevanju študije sprejemajo bolnike iz vseh zveznih držav, raziskavo pa širijo tudi na druge tumorje, načrtujejo tudi vključitev pacientov iz Evrope.

Andreja Čerček je razložila, da je njen oče kardiolog Bojan Čerček prišel iz Ljubljane v ZDA leta 1985. Sama je dokončala univerzo Berkeley v Kaliforniji, nato pa študij medicine nadaljevala v New Yorku.

