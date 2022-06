Patrik Greblo novi vršilec dolžnosti direktorja TV Slovenija

Programski svet ni soglašal s kandidaturo Urbana Laurenčiča

Patrik Greblo

© MMC RTVSLO / Sandi Fišer

Programski svet RTV Slovenija je po zavrnitvi kandidature Urbana Laurenčiča za direktorja Televizije Slovenija (TVS) dal soglasje k predlogu generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha, da v. d. direktorja postane njegov svetovalec za glasbo Patrik Greblo. Grah Whatmough je zagotovil, da bo čim prej objavil nov razpis za direktorja TVS.

Položaj bo prevzel v sredo, in sicer za čas največ enega leta oziroma do imenovanja direktorja TVS po rednem postopku.

"Patrik Greblo je izjemen poznavalec javnega medijskega servisa, saj v njem z manjšimi prekinitvami deluje že 25 let. Menim, da je primeren in usposobljen kandidat za opravljanje nalog vršilca dolžnosti direktorja Televizije Slovenija, sploh v trenutnih razmerah, v katerih se je znašel naš medij. Je glas umirjenega razuma, potrpežljivosti in širokega znanja," je generalni direktor Radiotelevizije Slovenija (RTVS) utemeljil predlog.

Andrej Grah Whatmough,

generalni direktor RTV Slovenija

Grah Whatmough na seji programskega sveta ni mogel zagotoviti, ali bo Greblo sodeloval pri pogajanjih s koordinacijo novinarskih sindikatov zavoda o njihovih stavkovnih zahtevah.

Patrik Greblo je dirigent, skladatelj in aranžer znan predvsem v zabavni glasbi. Je član Društva slovenskih skladateljev, bil pa je tudi večletni predsednik Odbora za zaščito avtorskih pravic Združenja SAZAS in član Sveta za avtorsko pravo pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Lani je bil imenovan za svetovalca generalnega direktorja RTV Slovenija za glasbo.

Programski svet RTVS namreč danes ni dal predhodnega soglasja k predlogu generalnega direktorja zavoda, da za direktorja TVS imenuje športnega novinarja v zavodu Urbana Laurenčiča. Da bi bilo soglasje podano, bi moralo za glasovati vsaj 15 članov 29-članskega sveta, a se jih je tako odločilo le sedem.

