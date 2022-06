Golob: »Prvič v zgodovini Evropska komisija ni pristopala tehnokratsko«

Slovenski premier Robert Golob ocenjuje, da je ravno BiH tista, ki si najbolj zasluži politično sporočilo o podpori

Predlog o podelitvi statusa kandidatke za članstvo v EU Ukrajini in Moldaviji je jasno sporočilo državama, da lahko računata na članstvo v EU, je danes po zaprti seji odborov DZ za zunanjo politiko in zadeve EU dejal premier Robert Golob. Politično sporočilo o podpori si po njegovih besedah na vrhu EU zasluži tudi BiH.

Na skupni seji odborov so poslanci soglasno potrdili sklepe, s katerimi so začrtali zunanjepolitično usmeritev Slovenije pred zasedanjem Evropskega sveta, ki bo potekal v četrtek in petek v Bruslju in na katerem naj bi voditelji odločili o podelitvi statusa kandidatke za članstvo Ukrajini in Moldaviji, je dejal.

"Prvič v zgodovini Evropska komisija ni pristopala tehnokratsko, v smislu da bi kandidatkam za članstvo v EU predložila pogoje in šele po njihovi izpolnitvi pričela s pogovori na politični ravni," je po seji obeh odborov dejal premier.

Glede konkretne pomoči in usmeritve Slovenije je dejal, da je bila odločitev o oklepnih vozilih, ki jih je poslala Ukrajini, sprejeta v času prejšnje vlade. Poudaril je, da to ni bila solo akcija Slovenije, temveč je bila koordinirana skupaj z zavezniki.

Ukrajince v tem trenutku najbolj zanimajo slovenske sposobnosti in zmožnosti na področju razminiranja, je Golob dejal glede nadaljnje podpore Ukrajini.

"Pomoč na tem področju smo jim že obljubili. S tem sledimo interesom Ukrajine in jim ne vsiljujemo tistega kar ne potrebujejo. Ko bodo zaprosili za nekaj, kar je v naši zmogljivosti, da naredimo in če bo to imelo smisel, jih bomo zopet pomagali," je še dodal.

Ministri članic EU, pristojni za evropske zadeve, so bili sicer danes na zasedanju v Luxembourgu soglasni, da naj EU Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v uniji. Dokončno odločitev bodo na vrhu sprejeli voditelji EU.

Tudi na področju Zahodnega Balkana Golob na vrhu vidi možnost za napredek, zlasti glede evropske poti Bosne in Hercegovine. "Ocenjujemo, da je ravno BiH tista, ki si najbolj zasluži politično sporočilo o podpori," je dejal premier in pri tem poudaril, da tako kot Ukrajina ni odgovorna, da tam divja vojna, tudi BiH ni odgovorna, da so danes tam razmere takšne, kakršne so.

"Po našem mnenju si BiH zasluži posebno obravnavo in jasno sporočilo podpore. Razumemo njihove notranje izzive, vendar si želimo, da tudi oni v čim krajšem času postanejo kandidatka za vstop v EU," je dejal.

V luči tega so se na seji zavzeli, da se vzporedno z razpravami glede podelitve statusa kandidatke za članstvo Ukrajini in Moldaviji na vrhu EU opravijo tudi temeljite razprave o Zahodnem Balkanu.

Golob je že konec preteklega tedna med obiskom v Bruslju, kjer se je srečal tudi s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom, napovedal, da bo na vrhu EU predlagal podelitev statusa kandidatke BiH. Za to se je v pismu Michelu zavzel tudi predsednik republike Borut Pahor.