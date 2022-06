Manifest proti nasilju nad mladoletnimi begunci

Pozivi k sistemski rešitvi za mladoletne begunce brez spremstva, ki bi jim omogočila, da bi lahko v Evropo prišli na varen način ter k vzpostavitvi sistema, ki bo prosilcem za azil pomagal, da izkoristijo svoje potenciale in uresničijo sanje

Igra senc

V Atriju ZRC SAZU so včeraj predvajali dokumentarni film Igra senc (Shadow game, Eefje Blankevoort, Els van Driel, 2021), ki ga spremlja tudi manifest proti nasilju nad mladoletnimi begunci. Na okrogli mizi, ki je sledila filmu, je bilo med drugim slišati pozive k spremembi migracijske politike in sistemskim rešitvam za mladoletne begunce brez spremstva.

Igra senc predstavlja pretresljive zgodbe mladoletnih beguncev brez spremstva odraslih, kako poskušajo v upanju na boljše življenje in na begu pred nasiljem in vojnami v lastni domovini, priti na zahod Evropske unije, pri tem pa naletijo na policijsko nasilje, poniževanje ter nečloveške in nedostojne življenjske razmere.

Film mladoletnike spremlja na poti, od Grčije, Severne Makedonije, Srbije, Bosne in Hercegovine do Hrvaške, Slovenije, Italije, Francije in Nizozemske.

Film so snemali tri leta in je eksperimentalno posneta pripoved o posledicah evropske azilne politike na mladoletnike brez spremstva. Delno so ga posneli mladoletni begunci sami, s pomočjo mobilnih telefonov.

Eden od protagonistov je Jano iz sirskega Kurdistana, ki se je na pot v Evropo odpravil pri 14 letih. Nizozemsko, kjer živi danes in je zagovornik pravic otrok na Nizozemskem, je dosegel skupaj z mladoletnim bratom Shirom šele pri 19 letih.

Kot je povedal na okrogli mizi, je žalosten zaradi dvoličnosti Evrope, saj ga sedaj, ko predstavlja film in manifest, prijazno sprejemajo povsod po Evropi in je deležen spoštovanja, medtem ko je na poti do Nizozemske moral pretrpeti veliko nasilja, za katerega si ni nikoli misli, da ga bo doživel, ko se je odpravil na pot.

Igra senc

Na okrogli mizi je bilo slišati tudi pozive k sistemski rešitvi za mladoletne begunce brez spremstva, ki bi jim omogočila, da bi lahko v Evropo prišli na varen način ter k vzpostavitvi sistema, ki bo prosilcem za azil pomagal, da izkoristijo svoje potenciale in uresničijo sanje. Zavzeli so se tudi za konec policijskega nasilja na balkanski begunski poti ter spremembo migracijske politike, ki bo v smeri integracije ter nove, dobre prakse sprejema beguncev.

Film Igra senc spremlja manifest proti nasilju nad mladoletnimi begunci, ki ga je doslej podpisalo že več kot 29.000 ljudi.

Manifest v štirih točkah poziva, da morajo imeti otroci možnost, da varno zaprosijo za azil, da je potrebno otroke, ki pridejo v Evropo prek Italije ali Grčije pripeljati v druge evropske države, da jim ne bo treba samim na nevarno potovanje, da na evropskih mejah ne sme biti nasilja nad otroki ter da je potrebno v azilnem postopku upoštevati otroke in več pozornosti nameniti obravnavi travm ter hitrejšemu združevanju družin.

Igra senc, ki je lani prejel nagrado zlato tele za najboljši dolgometražni dokumentarni film, bo čez dva dni skupaj z manifestom predstavljena v Evropskem parlamentu v Strasbourgu v okviru svetovnega dneva beguncev.

Manifest je mogoče podpisati na spletni strani https://shadowgame.eu/en/manifesto/

kPnrV2wRTq8

63hrv1POKtY

fb0dOSXFq6g