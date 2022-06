Anktetiranci v Sloveniji obrambo »evropskih vrednot« postavljajo pred ceno hrane in goriva

Vpliv inflacije in naraščajočih življenjskih stroškov že čuti 33 odstotkov slovenskih anketirancev, kar 50 odstotkov pa jih to pričakuje v prihodnjem letu

Uvedbo sankcij proti Rusiji podpira 80 odstotkov Evropejcev, kaže danes objavljena spomladanska raziskava Eurobarometer. Več kot polovica vprašanih slovenskih državljanov v luči ruske agresije na Ukrajino meni, da je obramba evropskih vrednot prednostna naloga, tudi če bi to vplivalo na cene osnovnih življenjskih potrebščin.

Ruska invazija na Ukrajino je na evropski ravni okrepila podporo javnosti EU. Danes objavljena raziskava Eurobarometer je namreč pokazala, da skoraj dve tretjini oziroma 65 odstotkov Evropejcev meni, da je članstvo v EU dobra stvar, kar je najvišji delež po letu 2007, ko je ta znašal 58 odstotkov.

Da je članstvo države v EU dobra stvar, ocenjuje tudi 67 odstotkov anketirank in anketirancev iz Slovenije.

Večina državljanov iz 22 držav članic je zadovoljna z odzivom EU na rusko invazijo na Ukrajino, pri čemer pa so državljani Slovenije za razliko od evropskega povprečja za odtenek bolj pripravljeni na s tem povezane podražitve goriva in hrane. Na te je pripravljenih 44 odstotkov Slovencev v odnosu do 39 odstotkov na ravni EU.

Uvedbo sankcij proti Rusiji podpira 80 odstotkov Evropejcev, kaže raziskava Eurobarometer.

Dogodki v Ukrajini so oblikovali tudi podobo, ki jo imajo Evropejci o drugih pomembnih akterjih na mednarodnem prizorišču. Rusijo pozitivno ocenjuje le 10 odstotkov vprašanih, v primerjavi s 30 odstotki iz leta 2018, ko je bilo to vprašanje nazadnje zastavljeno. Kitajska se je uvrstila na drugo najnižje mesto z 22 odstotki, medtem ko imajo Evropejci nasprotno bolj pozitivno mnenje o Združenem kraljestvu (65 odstotkov) in ZDA (58 odstotkov).

Rusijo pozitivno ocenjuje 19 odstotkov slovenskih državljanov. Sledijo ji Kitajska (32 odstotkov), ZDA (38 odstotkov) in Združeno kraljestvo (55 odstotkov).

Dve tretjini vprašanih v Sloveniji (67 odstotkov) nista prepričani, da se njihovo življenje zaradi vojne v Ukrajini ne bo spremenilo, medtem ko jih je nasprotnega mnenja 32 odstotkov.

Vpliv inflacije in naraščajočih življenjskih stroškov že čuti 33 odstotkov slovenskih anketirancev, kar 50 odstotkov pa jih to pričakuje v prihodnjem letu. A obenem 57 odstotkov vprašanih slovenskih državljanov meni, da je obramba skupnih evropskih vrednot, kot sta svoboda in demokracija, prednostna naloga, tudi če bi to vplivalo na cene goriva in življenjske stroške kot take.

57 odstotkov vprašanih slovenskih državljanov meni, da je obramba skupnih evropskih vrednot, kot sta svoboda in demokracija, prednostna naloga, tudi če bi to vplivalo na cene goriva in življenjske stroške kot take.

Slovenski državljani in državljanke so na prvo mesto političnih prioritet, na katere bi se moral osredotočiti Evropski parlament, sicer postavili javno zdravje (44 odstotkov). Sledijo mu boj proti revščini in socialni izključenosti (41 odstotkov) ter nadalje demokracija, pravna država, podpora gospodarstvu in ustvarjanje novih delovnih mest (vsaka po 33 odstotkov).

Ključne vrednote, ki jih mora po mnenju vprašanih v Sloveniji prednostno zagovarjati Evropski parlament, so pravna država (33 odstotkov), varstvo človekovih pravic v EU in po svetu (32 odstotkov) ter demokracija, svoboda govora in mišljenja (vsaka po 30 odstotkov).

Spomladanska raziskava Eurobarometer je zajela 27 držav članic EU in zbrala podatke skupno 26.578 intervjuvancev, starih 15 ali več let. Podatke so zbirali med 19. aprilom in 16. majem. Pri analiziranju podatkov na ravni celotne EU so vzeli v obzir število prebivalcev posamezne države.