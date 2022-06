»Peščica volilnih uradnikov je stala med Trumpom in koncem ameriške demokracije«

Kako je nekdanji predsednik ZDA Trump pritiskal na državne uradnike, naj spremenijo izide predsedniških volitev njemu v prid

Donald Trump

© Gage Skidmore / Flickr

Odbor za preiskavo ozadja napada privržencev Donalda Trumpa na kongres 6. januarja lani je v torek s pričami in posnetki pokazal, kako je bivši predsednik ZDA pritiskal na državne uradnike, naj spremenijo izide predsedniških volitev njemu v prid, ter kako jim Trumpovi privrženci še danes grozijo, ker tega niso storili.

Trump je predsedniške volitve proti demokratu Joeju Bidnu novembra 2020 izgubil, za kar je sam okrivil volilne prevare, nato pa se je skušal na različne načine obdržati na oblasti.

Kljub pritiskom in grožnjam mu volilnih izidov ni uspelo spremeniti, nakar je poskusil še z napadom svojih privržencev na kongres 6. januarja. To je zgodba, ki jo odbor predstavlja javnosti v upanju, da jo bo sprejelo zvezno pravosodno ministrstvo in sprožilo kazenski pregon proti Trumpu.

V torek je odbor na doslej četrtem javnem zaslišanju prisluhnil volilnim uradnikom zveznih držav, ki so bili žrtve Trumpovih pritiskov in nasilja njegovih privržencev. "Peščica volilnih uradnikov v ključnih državah je stala med Donaldom Trumpom in koncem ameriške demokracije," je dejal predsednik odbora demokrat Bennie Thompson iz Mississippija.

Podpredsednica odbora, republikanka Liz Cheney iz Wyominga pa je Američane pozvala, naj bodo pozorni na predstavljene dokaze, saj ne smejo dovoliti, da Amerika postane država teorij zarot in nasilništva.

Predsednik državnega kongresa Arizone, republikanec Rusty Bowers je dejal, da je bil žrtev kampanje javnega linčanja in protestov pred domačo hišo, ker ni sprejel Trumpove ideje, da potrdi njegove elektorje. "Rekel sem mu, da me prosi za nekaj, kar je v nasprotju z mojo prisego," je dejal Bowers in dodal, da je Trumpu razložil, da teorije še niso dokazi in da je Biden pač dobil več glasov.

Podobno so povedali uradniki iz Michigana, Pensilvanije in drugih držav. Trumpovi sodelavci so med drugim objavili njihove telefonske številke, nakar so začeli prejemati grožnje. Temnopolti volilni uradnici iz Georgie, hči in mati, sta povedali, da še vedno živita v strahu, potem ko ju je Trump lažno obtožil volilnih prevar.

Državni sekretar Georgie Brad Raffensperger je medtem opisal, kako ga je Trump po telefonu prosil, naj mu najde 11.780 glasov, potrebnih za zmago proti Bidnu, in mu celo namigoval, da ga v nasprotnem primeru lahko doleti kazenski pregon. Proti Trumpu zaradi pritiska na Raffenspergerja že poteka preiskava v Georgii.

Bowers je Trumpove poskuse oklepanja oblasti označil za tragično parodijo. Vendar pa so v njej sodelovali tudi izvoljeni republikanci v kongresu. Odbor je na primer predstavil dokaze, kako je senator iz Wisconsina Ron Johnson ponujal "alternativne" elektorje iz Wisconsina podpredsedniku ZDA Miku Penceu.

Pence je bil 6. januarja lani zadolžen za formalno potrditev volilnih izidov predsedniških volitev po državah. Trump je nanj silovito pritiskal, naj izide v tesnih državah razveljavi, nakar bodo alternativni elektorji oddali glasove za Trumpa, a Pence za to ni hotel slišati.

Odbor je sicer pokazal, da si je idejo o alternativnih elektorjih za Trumpa omislil konservativni pravnik John Eastman, ki je vedel, da dela narobe, saj je Trumpa nato že januarja lani prosil za pomilostitev. Trump jo je odklonil, sedaj pa zasebno razlaga, da ga sploh ne pozna, čeprav je takrat osebno pozival Pencea, naj prisluhne uglednemu in pametnemu Eastmanu.

Ker Pence ni hotel sodelovati, so Trumpovi privrženci 6. januarja napadli kongres. Med napadom in po njemu je umrlo devet ljudi, trditve o volilnih prevarah pa še vedno niso potihnile.

Kc9nwMnQVEY

AxOX3IzgAA4

0T8HxHQx4hc

KSwcBd7JPbc