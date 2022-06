Demokrati in republikanci dosegli dogovor o zakonu proti nasilju s strelnim orožjem

Zakon sicer ne prinaša bistvenih sprememb

© Needpix.com

Demokrati in republikanci so v ameriškem senatu v torek dosegli dogovor o zakonu proti nasilju s strelnim orožjem, ki je že prestal tudi prvo proceduralno oviro s 64 glasovi proti 34. Vsem 50 demokratom se je pridružilo 14 republikancev, čeprav zakon ne prinaša bistvenih sprememb.

Zakon bi lahko v senatu potrdili do konca tedna, potem bi moral o predlogu znova glasovati tudi predstavniški dom, kjer imajo večino demokrati in ki je že sprejel svoj malce ostrejši predlog, a ta za republikance ni sprejemljiv.

Za ameriške razmere je senatni predlog prelomne narave. Po sprejetju zakona se bo nekoliko okrepil pregled morebitne kriminalne ali druge problematične preteklosti kupcev, povečale se bodo kazni za nezakonito trgovino z orožjem, države pa bodo dobile nekaj več zveznega denarja za izboljšanje šolske varnosti in duševnega zdravja.

Med 18 do 20 let stari Američani bodo tako denimo lahko še naprej kupovali orožje, čeprav ne smejo piti alkohola, prepovedano ne bo niti polavtomatsko ali jurišno orožje. Orožje bo še vedno dostopno v zasebnih prodajah, po internetu in na orožarskih sejmih brez preverjanja ali nadzora.

Demokrati so dosegli, da bo nov zakon prepovedal nakup orožja partnerjem žrtev nasilja v družini, s katerimi niso v zakonski zvezi. Družinski nasilneži, ki so poročeni z žrtvami ali imajo z njimi otroke, orožja že glede na trenutno veljavno ureditev ne bi smeli kupiti.

Države bodo dobile tudi 750 milijonov dolarjev za uveljavljanje zakonov, po katerih lahko nevarnim osebam odvzamejo orožje. Takih držav je sicer le 19.

Dogovor o zakonu je postal mogoč po nizu strelskih napadov v zadnjem času, med njimi pokolu temnopoltih v newyorškem Buffalu in šolskih otrok v teksaškem Uvaldeju. V preteklosti je politična volja za spremembo orožarske zakonodaje v ZDA hitro pošla, potem ko je spomin na napade zbledel.

Zato je za demokrate pomembno, da se nekaj naredi ne glede na to, da ni veliko vredno. Politično namreč kakršnakoli zaostritev glede orožja pomeni težave za republikanca, ki je privolil v kompromis.

Nacionalna orožarska zveza (NRA) je že sporočila, da zanjo v senatu sprejeti kompromis ni sprejemljiv, ker le obremenjuje poštene lastnike in kupce orožja, z ničemer pa da ne bo preprečil nasilnega kriminala.

