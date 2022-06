»Odločitev je bila težka in nikoli si nisem niti predstavljal, da jo bom moral sprejeti«

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je v torek pozno zvečer javno potrdil, da zapušča Gibanje pet zvezd in bo oblikoval novo poslansko skupino, ki bo podpirala vlado premierja Maria Draghija.

Italijanski zunanji minister Luigi Di Maio je v torek pozno zvečer javno potrdil, da zapušča Gibanje pet zvezd in bo oblikoval novo poslansko skupino, ki bo podpirala vlado premierja Maria Draghija. A razkol v največji stranki v italijanskem parlamentu bi utegnil resno zamajati stabilnost večstrankarske koalicije premierja Maria Draghija.

Izstop Di Maia sledi že nekaj časa trajajočemu sporu med njim in aktualnim predsednikom Gibanja pet zvezd, nekdanjim premierjem Giuseppejem Contejem. Ta se je z ukrajinsko krizo še poglobil, saj Di Maio podpira pristop Draghijeve vlade glede Ukrajine, medtem ko je Conte kritičen do pomoči Ukrajini v orožju in si želi predvsem več diplomatskih prizadevanj Italije za končanje vojne.

V Italiji so se zato že razširila ugibanja, da bi lahko Gibanje pet zvezd celo izstopilo iz vladne koalicije, poročajo tuje tiskovne agencije. K temu je prispeval tudi slab izid stranke na delnih lokalnih volitvah 12. junija.

Italijanski senat je v torek razpravljal o in podprl vladni pristop glede Ukrajine pred vrhom EU ta teden. Senatorji so z veliko večino potrdili resolucijo, ki pozdravlja vladno politiko, a iz Gibanja pet zvezd je obenem prišel poziv, naj se ustavi pomoč Ukrajini v orožju oziroma naj o tovrstni pomoči v prihodnje soodloča parlament, kar pa je Draghi zavrnil.

Di Maio je zato Conteju očital neodgovornost, spodkopavanje vladne podpore Ukrajini in posledično slabitev položaja Italije znotraj Evropske unije, nakar je sledila izjava stranke, v kateri je ta te očitke odločno zavrnila. Zvečer je nato Di Maio potrdil, da izstopa iz Gibanja pet zvezd in ustanavlja novo poslansko skupino.

Koliko članov in poslancev naj bi šlo z njim, ni razkril, zaenkrat se neuradno govori o številki 60, je pa dejal, da Gibanje pet zvezd po razkolu ne bo več največja parlamentarna stranka. Prvo mesto bo tako po novem očitno pripadlo desno populistični Ligi, ki sicer tudi vse glasneje nasprotuje nadaljnji dobavi orožja Ukrajini.

"Danes začenjamo novo pot z ljudmi, ki so se odločili gledati v prihodnost."



Luigi Di Maio,

italijanski zunanji minister

"Današnja odločitev je težka in nikoli si nisem niti predstavljal, da jo bom moral sprejeti (...) a danes jaz ter številni drugi kolegi in prijatelji zapuščamo Gibanje pet zvezd," je na novinarski konferenci povedal Di Maio, ki je v letih 2017-2020 tudi vodil gibanje.

"Danes začenjamo novo pot z ljudmi, ki so se odločili gledati v prihodnost," je še dejal. S tem naj bi tudi potrdil poročanje italijanskih medijev, da naj bi se nova poslanska skupina imenovala Skupaj za prihodnost.

Kot pojasnjujejo tuje tiskovne agencije, bi Draghijeva vlada sicer tudi v primeru, da izgubi podporo Gibanja pet zvezd, ohranila večino v parlamentu, vendar pa to ne bi bila več t. i. koalicija narodne enotnosti, na vodenje katere je nekdanji prvi mož Evropske centralne banke pristal februarja lani.

Tudi če bi se Draghi v tem primeru odločil ostati premier, bi utegnile Gibanju pet zvezd slediti še nekatere druge stranke, kar pa bi vodilo v padec vlade. Parlamentarne volitve v Italiji so sicer predvidene za pomlad.

Gibanje pet zvezd je na parlamentarnih volitvah leta 2018 osvojilo tretjino vseh glasov, medtem ko je sodeč po aktualnih anketah izgubilo več kot polovico podpore. Spričo prihajajočih parlamentarnih volitev je tako v gibanju zavladala panika, še posebej po debaklu na nedavnih lokalnih volitvah.

Conte je vodenje gibanja prevzel po odstopu Di Maia januarja 2020, najprej začasno, nato pa so ga januarja lani uradno izvolili na ta položaj.