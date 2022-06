Francosko sodišče zavrnilo možnost nošenja burkinija

Zavrnitev predvidene spremembe pravil mesta Grenoble, ki je želelo na svojih kopališčih dovoliti tudi nošenje burkinija

Najvišje upravno sodišče v Franciji je v torek zavrnilo predvideno spremembo pravil mesta Grenoble, ki je želelo na svojih kopališčih dovoliti tudi nošenje burkinija. S tem je potrdilo predhodno odločitev nižje stopenjskega sodišča in pritrdilo vladnemu ugovoru zoper potezo, ki je v Franciji oživila burno razpravo o islamu v javni sferi.

Francosk državni svet, ki ima v državi vlogo najvišjega sodišča za upravne zadeve, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP odločilo, da "zelo selektiven odklon od pravil z namenom zadovoljitve verskih zahtev (...) ogroža ustrezno delovanje javnih storitev in enako obravnavo njihovih uporabnikov".

S tem je potrdilo majsko odločitev nižjega sodišča in zavrnilo pritožbo mesta Grenoble na to razsodbo.

Grenoble, ki ga vodi župan Eric Piolle iz stranke Zelenih, je maja spremenil pravila na kopališčih, v skladu s katerimi so bile po novem dovoljene vse vrste kopalk, kot tudi kopanje žensk zgoraj brez. Pred tem so bile dovoljene le tradicionalne kopalke za ženske in moške.

"Želimo le, da se ženske in moški lahko oblačijo, kot želijo," je takrat dejal Piolle, s čimer pa se sodniki niso strinjali. V sodbi, objavljeni v torek, so ocenili, da je v nasprotju z županovo obrazložitvijo spremembe njen cilj dejansko le izdaja dovoljenja za nošenje burkinija.

Mestni svet v Grenoblu je v torek zvečer sporočil, da se je seznanil z razsodbo sodišča, ki pa jo obžaluje. Med drugim je sodišču očital, da mu je pripisalo stališča, ki da jih ni imel.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je sodbo pozdravil in jo na Twitterju opisal kot "zmago zakona proti separatizmu, za sekularizem in poleg tega za celotno republiko".

Kopalke burkini, ki jih nekatere muslimanke uporabljajo za pokrivanje telesa in las med plavanjem, so v preteklosti v Franciji že spodbudile burne razprave.

Poskusi več lokalnih županov na jugu Francije, da bi prepovedali nošenje burkinija na sredozemskih plažah, so poleti 2016 sprožili buren odziv javnosti. Omejitve so bile na koncu razveljavljene - tudi s strani vrhovnega upravnega sodišča -, ker so bile prepoznane kot diskriminatorne.

Vendar pa torkova odločitev po besedah Patricea Spinosija iz Lige za človekove pravice (LDH) ni postavila pod vprašaj prejšnje odločitve. "Ta odločitev se nanaša le na posebne razmere v Grenoblu in je ne smemo posploševati," je dejal. LDH je spremembo pravil na kopališčih v Grenoblu sicer podprla.

V francoskih državnih bazenih burkiniji niso prepovedani iz verskih razlogov, temveč higienskih, saj plavalci med kopanjem niso zakonsko obvezani skrivati svoje vere.

Grenoble ni prvo francosko mesto, ki je poskusilo spremenilo svoja pravila. Severozahodno mesto Rennes je leta 2019 na tihem posodobilo svoj pravilnik o bazenih in dovolilo burkinije ter druge vrste kopalk, še navaja AFP.

