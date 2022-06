Tudi delavci RTV Slovenija generalnega direktorja pozivajo k takojšnjemu odstopu

K odstopu ga pozivajo zaradi "številnih nepravilnosti in utemeljenih sumov nezakonitosti in prekoračitve pooblastil"

Svet delavcev RTV Slovenija (RTVS) je sprejel sklep, s katerim generalnega direktorja zavoda Andreja Graha Whatmougha poziva k takojšnjemu in nepreklicnemu odstopu. Med razlogi za poziv navajajo nespoštovanje pogodbe in zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju ter statuta RTVS pa tudi nevzdržne razmere v zavodu in njegovo slabo vodenje. K odstopu ga pozivajo tudi zaradi "številnih nepravilnosti in utemeljenih sumov nezakonitosti in prekoračitve pooblastil".

Po mnenju sveta delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je Grah Whatmough v času stavke zaposlenih na RTVS s svojimi navodili za ukinitev in krajšanje oddaj ter vsebinskimi posegi v oddaje oviral pravico delavcev do stavke, povzročil programsko škodo in škodoval javnemu interesu.

S programsko produkcijskim načrtom, ki ga je predložil programskemu svetu, je ukinil oddaje z dolgoletno tradicijo in visoko gledanostjo, ki jih ni nadomestil s primerljivimi oddajami, so v svetu delavcev zapisali v sklepu, ki ga je pridobila STA.

V njem so opozorili tudi na nekatere poteze generalnega direktorja pri kadrovanju. Tako so izpostavili, da je Grah Whatmough navkljub negativnemu mnenju zaposlenih v uredništvu za odgovorno urednico informativnega programa TV Slovenija imenoval Jadranko Rebernik. Za v. d. urednika uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija pa je kljub nasprotovanju zaposlenih na MMC in brez pridobljenih mnenj vodje MMC in odgovornega urednika 1. programa Radia Slovenija imenoval Igorja Pirkoviča.

Očitajo mu tudi, da je pri pripravi predvolilnih soočenj nepravilno odločal o tem, katere politične stranke so parlamentarne stranke. Pri predlogu spremembe statuta javnega zavoda RTVS pa je, kot ugotavlja svet delavcev, "z ustanovitvijo uredniško-producentske enote Informativni program drugega programa TV Slovenija povzročil dva vzporedna informativna programa TV Slovenija, kar je v nasprotju s profesionalnimi standardi".

Prav tako je po njihovih navedbah oviral delo sveta delavcev z nesklenitvijo pogodbe o zaposlitvi z izvoljenim poklicnim članom sveta delavcev s polovičnim delovnim časom v 30 dneh po prejemu sklepa. Kot delodajalec pa ni omogočil predsednici sveta delavcev samostojnega razpolaganja s finančnimi sredstvi, kot določata zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju in participacijska pogodba o sodelovanju delavcev pri upravljanju, so še navedli v sklepu.