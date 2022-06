»Evropska unija ni ponudila prave podpore, zaščite in konkretne perspektive za prihodnost regije«

Intelektualci iz držav Zahodnega Balkana z odprtim pozivom glede članstva v EU

Več kot 100 intelektualcev iz držav Zahodnega Balkana je na Bruselj, ZDA in Nato v torek naslovilo odprto pismo, v katerem kritizirajo Evropsko unijo, ker da regija od nje še vedno nima prave podpore, je poročala televizija N1 BiH. V pismu so poudarili pomen približevanja Zahodnega Balkana EU, kar bo tudi ena od glavnih tem na prihajajočem vrhu EU.

"Zahod, predvsem Evropska unija, kljub številnim izjavam in pobudam glede Zahodnega Balkana ni ponudil prave podpore, zaščite in konkretne perspektive za prihodnost regije," so zapisali v pismu predstavniki in predstavnice civilnih društev, politiki, zgodovinarji, pisatelji in novinarji iz držav Zahodnega Balkana.

"Zahod, predvsem Evropska unija, kljub številnim izjavam in pobudam glede Zahodnega Balkana ni ponudil prave podpore, zaščite in konkretne perspektive za prihodnost regije."

Zahodni Balkan je obkrožen z državami, ki so članice EU, a je njegova perspektiva še vedno negotova. Avtorji v pismu kritizirajo dvolično politiko EU v zadnjih dveh desetletjih, ki je po njihovih besedah privedla do nazadovanja regije in jo obrnila proti drugim gospodarskim silam.

Rusija je okrepila svoj vpliv v Srbiji, srbski del Bosne in Hercegovine pa je postavil vprašanje, kam Zahodni Balkan dejansko spada, so dodali.

Pristopanje Zahodnega Balkana k EU je v luči nenehnih prizadevanj Rusije, da ga destabilizira, geopolitična in geostrateška nujnost, so poudarili avtorji pisma, ki prihajajo iz Srbije, Črne gore, BiH, Severne Makedonije, Albanije, Kosova in Hrvaške.

Unijo so pozvali, naj BiH dodeli status kandidatke, kar bi bilo "jasno sporočilo Beogradu, Zagrebu in Moskvi, da EU stoji za neodvisnostjo in ozemeljsko celovitostjo BiH".

Obenem so zahtevali odpravo vizumov za Kosovo in začetek pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo. Po njihovem je nesprejemljivo, da Severna Makedonija, ki je izpolnila vse zahteve EU, še vedno čaka na status kandidatke zaradi "izsiljevalskega in destruktivnega odnosa Bolgarije".

Voditelji držav članic EU se bodo v četrtek in petek sestali na vrhu v Bruslju, v ospredju katerega bodo širitvena vprašanja. Odločali bodo o podelitvi statusa kandidatk za članstvo Ukrajini in Moldaviji.

Na vrhu bodo govorili tudi o širitvi EU na Zahodni Balkan, pri čemer se bo slovenski premier Robert Golob zavzel za podelitev statusa kandidatke BiH. Za podelitev statusa kandidatke BiH se aktivno že dlje časa zavzema tudi predsednik republike Borut Pahor.

Šestim državam Zahodnega Balkana so možnost pristopa k EU prvič ponudili pred skoraj 20 leti. Dve od njih, Srbija in Črna gora, sta že v pristopnih pogajanjih za polnopravno članstvo v EU, Severno Makedonijo in Albanijo blokira Bolgarija, tako da s pristopnimi pogajanji še nista začeli, Kosovo in BiH pa si prizadevata za status kandidatke.