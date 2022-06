Moderna bo v Evropi zgradila center za proizvodnjo mRNK cepiv

Z deli bi lahko začeli že letos

Ameriško biotehnološko podjetje Moderna in vlada Združenega kraljestva sta danes oznanila dogovor, v sklopu katerega bo Moderna v Veliki Britaniji vzpostavila center za razvoj in proizvodnjo cepiv mRNK za bolezni dihal, vključno s cepivi proti covidu. Z deli bi lahko začeli že letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Podjetje Moderna in britansko ministrstvo za zdravje sta v skupni izjavi navedla, da bi se lahko proizvodni in raziskovalno-razvojni center začel graditi že letos, prvo cepivo mRNK, razvito v Združenem kraljestvu, pa naj bi bilo izdelano leta 2025.

Natančnih finančnih podatkov ali lokacije centra niso navedli, vendar so ministri dejali, da bo sklenjeni dogovor pacientom britanske državne zdravstvene službe (NHS) omogočil dostop do cepiv in zdravljenja "naslednje generacije".

Center bi Veliki Britaniji zagotovil tudi "dosledno domačo preskrbo" s cepivi in omogočil povečanje proizvodnje v primeru kakršne koli zdravstvene krize v prihodnosti, tako da bi postal globalna baza za klinične preskuse.

"S to naložbo si bomo zagotovili orožje v boju proti nekaterim najhujšim virusom, s čimer bomo v ospredju boja proti prihodnjim grožnjam na področju zdravja."



Boris Johnson,

britanski premier

"Tehnologija mRNK se je med pandemijo izkazala za eno najhitrejših poti za razvoj zelo učinkovitih cepiv in je bila ključna pri zaščiti ljudi," je ob tem sporočilo ministrstvo za zdravje.

"S to naložbo si bomo zagotovili orožje v boju proti nekaterim najhujšim virusom, s čimer bomo v ospredju boja proti prihodnjim grožnjam na področju zdravja," je dodal britanski premier Boris Johnson.

Velika Britanija je bila po izbruhu epidemije covida-19 ena od najbolj prizadetih držav, saj je tam umrlo skoraj 180.000 ljudi.

Poleg Moderne je cepivo tipa mRNK proti covidu proizvedlo tudi ameriško podjetje Pfizer v sodelovanju z nemškim BioNTechom.