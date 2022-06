»Pirkovič nalog urednika preprosto ne izpolnjuje«

Novinarji MMC RTV Slovenija o Igorju Pirkoviču: z njimi komunicira preko elektronske pošte in jih sili, da kršijo profesionalne standarde

Stara znanca: Igor Pirkovič in Janez Janša

Ksenja Tratnik iz aktiva MMC RTV Slovenija (www.rtvslo.si) je spregovorila o manj znanih razmerah na MMC, o katerih se javnost že nekaj časa sprašuje, še zlasti, ker je vsa pozornost usmerjena v dogajanje na TV Slovenija in ker od maja letos poteka stavka novinarjev in pogajanja ob njej.

Njen zapis najdemo vrinjen med poročilo multimedijskega portala MMC o Odboru za kulturo Državnega zbora, ki je na nujni seji razpravljal o razmerah na RTV Slovenija. Opis novinarke se nanaša na dogajanje po tistem, ko je bil Igor Pirkovič marca letos tik pred volitvami kljub nasprotovanju zaposlenih imenovan za v. d. urednika uredništva MMC.

Dogajanje na MMC RTV Slovenija bi si zaslužilo bistveno več pozornosti javnosti, sploh v luči brutalne politizacije RTV hiše, zato je sleherna javna informacija zelo zaželena.

Iz zapisa, ki ima formo nekakšnega poročila celotnega aktiva, lahko razberemo, da so razmere v uredništvu katastrofalne, da ni bila izpeljana niti primopredaja, da Pirkovič sploh ne izpolnjuje nalog urednika, da tudi nima nobenih izkušenj s področja spletnega novinarstva, da se je z novinarji v treh mesecih sestal zgolj enkrat, da s kolektivom komunicira zgolj po elektronski pošti, da v treh mesecih ni imel z njimi nobenega stika celih 20 dni skupaj, in to takoj po volitvah, na katerih je izgubila Janševa SDS, da pod Pirkovičem nastaja programska škoda, novinarje pa sili, da ravnajo po njegovih zahtevah, ki po njihovem mnenju kršijo profesionalne standarde in novinarski kodeks.

Celoten zapis je objavljen spodaj:

»Leta poslušamo, kako je splet prihodnost, kako je to tretji steber RTV-hiše, vendar v praksi tega ne čutimo in ne vidimo. Igorja Pirkoviča je za vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije 11. marca imenovala odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija Jadranka Rebernik. S tem so enega v. d.-ja uredništva zamenjali z drugim, in to dejansko pred novinarsko zelo pomembnimi projekti, kot so bile državnozborske volitve aprila letos. Člani uredništva MMC-ja o izbiri vršilca dolžnosti nismo bili povprašani. Kljub temu smo pa takrat vodstvo seznanili z našimi pomisleki, tako glede samega postopka imenovanja kot tudi dejansko glede osebe, ki je bila imenovana na to mesto. Zdaj, tri mesece pozneje, lahko rečemo, da smo imeli prav. Naloge v. d.-ja urednika uredništva so namreč zelo široke. Ampak Igor Pirkovič jih preprosto ne izpolnjuje. Ni bilo nobene predaje poslov s prejšnjo urednico uredništva, zato tudi ni nobene kontinuitete že utečenih procesov. Ker nima nobenih izkušenj s spletnim novinarstvom, ki ima svoje specifike, dejansko veliko odločitev in odgovornosti enostavno prelaga na druge. MMC dejansko tako deluje po načelu samoorganizacije. Ker smo pa tu zaposleni, ki imamo svoj poklic in odgovornost do javnosti, predvsem pa do MMC-ja, ki ga imamo zelo radi in to jemljem zelo resno. V tem času se je vršilec dolžnosti z nami sestal enkrat, enkrat samkrat, in sicer dva meseca in pol po tem, ko je bil na svojem položaju. Pred tem smo ga k temu večkrat pozvali, ampak se to ni zgodilo. To se je zgodilo šele po prvem stavkovnem dogodku maja letos. Z nami komunicira skoraj izključno po e-pošti, pri čemer med dvaindvajsetim aprilom, torej dnevom volitev, in 9. majem, ni imel nobenega stika. MMC dela od šestih zjutraj do 24-ih zvečer. Svoje delo kot urednik opravlja zelo selektivno, z uredniškimi intervencijami na točno določene politične teme, ki jih ne želi vsebinsko pojasnjevati. Na vse izražene dvome o vsebinski in strokovni korektnosti posredovanih prispevkov, pri čemer gre tu predvsem za besedila zunanjih avtorjev ali pa točno določenih televizijskih novinarjev, na naše pomisleke odgovarja zelo generično, da zanje prevzema pač odgovornost sam. S svojim ravnanjem zato povzroča programsko škodo, saj trpi ažurnost. Dnevne urednike in novinarje pa spravlja tudi profesionalno stisko, saj se moramo odločiti, kako naj ravnamo v njegovih zahtevah, ki po našem mnenju kršijo profesionalne standarde in novinarski kodeks. Tako smo v stanju popolne negotovosti, brez vizije, brez potrebnih informacij, dejansko v nekem položaju samoohranitve. Seveda to pušča posledice tudi na kolektivu. Pri čemer naj poudarim, v MMC ju dela 61 zaposlenih, od tega je manj kot polovica novinarjev. Tukaj so lektorji, zaposleni na področju podnaslavljanja, ki je eno zelo pomembno področje, ki ga MMC pokriva. Mesečno podnaslovimo od 400 do 500 televizijskih oddaj. Tu so razvojni inženirji. Vse spletne strani jih, ki so v okviru RTV Slovenija, nastajajo v okviru MMC-ja in naš letni proračun predstavlja slabe tri odstotke proračuna. Toliko o prihodnosti spleta in pomenu spleta.«

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**