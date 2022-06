Katero mesto je najboljše za bivanje?

Kriteriji razvrstitve 172 mest so stabilnost, skrb za zdravje, kultura in okolje ter izobrazba in infrastruktura v mestih

Dunaj je znova prejel naziv najboljšega mesta za bivanje po izboru londonskega tednika The Economist. Avstrijska prestolnica je tako še tretjič v petih letih osvojila največ točk po indeksu, ki ga razvija Economist Inteligence Unit (EIU).

Dunaj je to titulo že prejel v letih 2018 in 2019. Ker pa so v prvih dveh letih pandemije evropska mesta zaradi strogih omejitvenih ukrepov beležila padec kvalitete bivanja, je leta 2021 naziv pripadel novozelandski prestolnici Auckland.

S ponovnim celovitim odpiranjem javnega življenja so se na vrh lestvice vrnila "precepljena" evropska in kanadska mesta. Na prvih treh mestih so tako Dunaj, Koebenhavn in Zürich, sledijo pa jim Vancouver, Ženeva, Frankfurt, Toronto, Amsterdam, Osaka in Melbourne.

EIU v raziskavi letno razvršča 172 svetovnih mest. Kriteriji razvrstitve mest so stabilnost, skrb za zdravje, kultura in okolje ter izobrazba in infrastruktura v mestih.

Med najmanj prijetnimi mesti za bivanje ostaja sirska prestolnica Damask, na repu pa so še nigerijski Lagos in libijski Tripoli. Kijev letos zaradi vojne v Ukrajini ni bil vključen v raziskavo.

