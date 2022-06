»Zdaj čakamo novo vlado«

Ob svetovnem dnevu žvižgačev znova opozorila za njihovo zaščito

Ivan Gale je bil v času tretje Janševe vlade najvidnejši žvižgač v Sloveniji

© Borut Krajnc

V Transparency International Slovenia ob današnjem svetovnem dnevu žvižgačev znova opozarjajo na nujnost zaščite posameznikov, ki v javnem interesu prijavljajo sume nepravilnosti, z razkritji sumov korupcije, nesmotrne porabe javnega denarja, nepravilnosti v javnem zdravstvu in pri varovanju okolja pa rešujejo življenja in milijarde evrov.

Novo vladno koalicijo so zato v omenjeni organizaciji pozvali, da izpolni zavezo, ki so jo v njo vključene politične stranke pred volitvami dale iniciativi Glas ljudstva in s tem volivcem, in tako najpozneje v letu dni od nastopa mandata poskrbijo za sprejem kakovostnega zakona o zaščiti prijaviteljev.

Kot je povedala predsednica TI Slovenia Neža Grasselli, moramo za bolj učinkovit boj proti korupciji in tudi za višjo raven demokracije žvižgače ustrezno zaščititi. "Kot deležnik pri oblikovanju zakona sodelujemo že več mesecev, podali smo tudi niz komentarjev na prvi predlog zakona. Zdaj čakamo novo vlado, da poskrbi za prenos evropske direktive o zaščiti prijaviteljev v naš pravni red z naprednim zakonom, ki ne bo le preslikava direktive," je dodala Graselli.

Na TI Slovenia ob tem opozarjajo, da potencialni žvižgači zaradi neustrezne zakonodaje prepogosto ne prijavijo korupcije, saj jim grozijo povračilni ukrepi, tisti, ki se jim zaradi prijav maščujejo, pa prepogosto ostanejo nekaznovani. V njihovi globalni raziskavi Svetovni barometer korupcije 2021 za EU je skoraj dve tretjini vprašanih iz Slovenije ocenilo, da se državljani ob prijavi korupcije bojijo povračilnih ukrepov, kar je tretji najvišji delež v EU.

V sklopu TI Slovenia že nekaj let deluje Center Spregovori!, ki prijaviteljem sumov korupcije nudi brezplačne nasvete glede prijav korupcije in zaščite žvižgačev. Obrazec za prijave omogoča tako anonimnost kot zaščito identitete prijaviteljev, pa tudi naknadno komunikacijo tako anonimnih kot vseh drugih prijaviteljev z njihovimi svetovalci, s tem pa največjo možno zaščito pred povračilnimi ukrepi.

Za prijavitelje so pripravili vodič, kako lahko sami oblikujejo prijave sumov korupcije ter nasvete, kako ravnati ob prijavah in kako ne, so še sporočili iz TI Slovenia.

5WQUIxlbuCs