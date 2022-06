»V tej razpravi gre za politiko, ne umetnost«

Direktorica documente zaradi nedavnih obtožb o antisemitizmu napovedala sistematičen pregled razstave

Podobe spotike na zdaj že odstranjenem umetniškem delu na festivalu documenta

© YouTube

Generalna direktorica documente Sabine Schormann je zaradi kritik o antisemitizmu na letošnji documenti 15 napovedala sistematičen pregled umetniške razstave. Predsednik documenta foruma Jörg Sperling pa je kritiziral odločitev za odstranitev umetniškega dela, ki mu očitajo antisemitsko vsebino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Generalna direktorica Sabine Schormann je v današnjem pogovoru za časnik Hessische/Niedersächsische Allgemeine napovedala sistematičen pregled umetniške razstave in njenih "kritičnih del". Kot je še dejala, bo morala tudi Ruangrupa upravičiti svojo kuratorsko delo. Indonezijski kolektiv Ruangrupa je namreč kurator dokumente 15.

"Ni naloga vodstva, da vnaprej pregleda in odobri vsa dela," je še dejala Sabine Schormann. "To bi bilo v nasprotju z namenom documente," je dodala." "Zato tudi ni mogoče umetnosti na primer predhodno predložiti v odobritev strokovni komisiji. To je temeljna naloga umetniškega vodstva," je še poudarila generalna direktorica documente.

"Ni naloga vodstva, da vnaprej pregleda in odobri vsa dela."



Sabine Schormann,

generalna direktorica documente

Na documenti so le po nekaj dneh razstavljanja v torek odstranili umetniško delo indonezijskega kolektiva Taring Padi, ki so ga označili za antisemitsko. Sabine Schormann je pogovoru za omenjeni časnik napovedala vrsto pogovorov tudi o tem. Sporno delo je med drugim prikazovalo vojaka s prašičjim obrazom, ki nosi šal z Davidovo zvezdo in čelado z napisom Mosad, kar je ime izraelske obveščevalne službe.

Predsednik documenta foruma Jörg Sperling je odstranitev dela danes kritiziral. "Svoboden svet mora to prenesti," je dejal in dodal, da so sporno delo odstranili zaradi političnega pritiska.

Zdaj že umaknjeno delo spotike, označeno za antisemitsko

© YouTube

"V tej razpravi gre za politiko, ne umetnost," je še dejal. Delo je po njegovih besedah karikatura in zanj velja umetniškega svoboda.

"Umetnost je prinesla temo, ki je izven umetnosti: Odnos med Palestinci in Izraelci. Umetnost ne more rešiti tega problema in tega ne more storiti niti documenta," je še povedal Sperling.

"Umetnost je prinesla temo, ki je izven umetnosti: Odnos med Palestinci in Izraelci. Umetnost ne more rešiti tega problema in tega ne more storiti niti documenta."



Jörg Sperling,

predsednik documenta foruma

Tudi on je kategorično zavrnil zahteve, da bi bilo treba razstavljena umetniška dela predhodno preveriti. "To bi bila cenzura," je opozoril. Dodal je, da bi bilo to tudi nemogoče tudi zaradi števila razstavljenih del na več kot 30 lokacijah. "Po drugi strani je to tudi v nasprotju z idejo documente."

Z indonezijskim kolektivom Ruangrupa je bila za letos sprejeta zavestna odločitev, da povabijo drugačen pogled na umetnost in kulturo: kolektivno, z globalnega juga, stran od umetniškega trga, je še poudaril. "Zdaj morate sprejeti, da imajo ti ljudje drugačen pogled na svet," je še dejal predsednik documenta foruma.

KHxoaWlzrps

ygMjo3BJ72o