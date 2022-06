Najbolj zdravo okrožje

Med 3000 okrožij v ZDA ima Los Alamos visoko število izobraženih in premožnih prebivalcev z odličnim dostopom do zdravstvene nege, med katerimi ni veliko dvomljivcev v znanost

Dobrodošli v Los Alamos

© Flickr / Los Alamos

Okrožje Los Alamos v Novi Mehiki je tudi letos najbolj zdravo v ZDA, je objavila revije US News po opravljeni raziskavi 3000 okrožij v ZDA. Los Alamos ima visoko število izobraženih in premožnih prebivalcev z odličnim dostopom do zdravstvene nege, med katerimi ni veliko dvomljivcev v znanost, niti glede covida-19.

Los Alamos

© Flickr / Los Alamos

Ljudje prav tako živijo zdravo, za kar imajo veliko priložnosti, ker so obkroženi s hribi, gorami in kanjoni. Los Alamos, ki je znan po jedrskih laboratorijih, je najbolj zdrava skupnost v ZDA že tretje leto zapored.

V okrožju Los Alamos se je proti covidu-19 do sredine junija cepilo 85 odstotkov prebivalcev, s poživitvenim odmerkom pa 65 odstotkov prebivalcev. Po celotnih ZDA se jih je doslej cepilo "le" 47 odstotkov.

