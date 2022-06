Vozniki iz skladišča groze

Transportna panoga je v silovitem vzponu, pri tem pa je nastal črni trg delovne sile in zlorab revnih delavcev iz oddaljenih držav

Delavci v Bangladešu, med interesenti zanje naj bi bilo tudi slovensko avtoprevozniško podjetje./

Prejšnji teden so slovenski mediji objavili fotografijo klečečih mladih moških, ki v skladišču po turško sedijo na tleh, okoli vratu pa imajo privezane velike liste papirja s svojimi osebnimi podatki. Fotografija je bila posneta v Bangladešu, moški na fotografiji pa naj bi bili kandidati za voznike slovenskih prevozniških podjetij. Bangladeški šoferji v Sloveniji? Prizori kot v zaporu? Kaj se dogaja? Je to sploh mogoče – in predvsem zakonito? Fotografijo je medijem posredoval javnosti praktično neznani Neodvisni sindikat delavcev Slovenije (NSDS). Kot so pojasnili, je na njej prikazano izbiranje delovne sile za mesto voznikov v dveh srbskih in enem slovenskem avtoprevozniškem podjetju. Imena slednjega sindikat za zdaj še ne želi razkriti.