Bodo po mavricah v vrtcih prepovedali tudi oblačke?

Domen Cukjati na Twitterju simbol skupnosti LGBTQ+ primerjal s svastiko

»Črne črte na temnem ozadju« - žaljivi nesmisli Domna Cukjatija

© Twitter

Domen Cukjati, član SDS, ki v prihajajočih občinskih volitvah kandidira za župana Občine Log-Dragomer, je na svojem Twitter profilu 14. junija objavil fotografijo obešalnika iz vrtca: na njem je visel kartonček z imenom otroka, ki ga je krasila podoba mavrice. Zraven fotografije je napisal: »Takole pa morajo otroci v našem javnem vrtcu (v skupini moje hčerkice) ves čas nositi znamenja neke ideologije. Se še komu zdi to posiljevanje otrok?«

Bistvo meseca ponosa – junija, namenjenega sprejemanju, enakosti in praznovanju ter ozaveščanju o vprašanjih, ki vplivajo na LGBTQ+ skupnost, na katero je s svojo objavo tudi namigoval, je Domen Cukjati dojel narobe. Nič ne pomaga, da ima poleg svojega imena na Twittterju dopisano #FreeSpeech. Tudi pojasnila tipa, »moji s tem nimajo problemov. Moj prijatelj je gej. In kaj potem? Njegova stvar. Seveda pa ne bom dovolil, da mi bodo LGBT aktivisti otroke v vrtcu in OŠ ’jebali’ v glavo s svojo religijo …«, niso prepričljiva. Ne gre za religijo, pač pa za enakopravnost.

Domen Cukjati se tukaj ni ustavil. Potem ko so se pod njegovo objavo zvrstili mnogi komentarji, ki so opozarjali na banalnost njegove obtožbe, se je v odzivu uspel pokazati v še slabši luči. »Vse, ki se na moj twit odzivate v smislu ’Saj je samo mavrica’, vprašam, ali bi enako odgovorili tudi, če bi otroci v državnem vrtcu morali povsod, na osebnih kartončkih in kapicah, nositi spodnji znak (črne črte na belem ozadju)?« Poleg zapisa in objave je prilepil fotografijo svastike ali kljukastega križa – simbola enega najtemnejših obdobij človeštva.

Cukjati se ima tudi za družinskega človeka: ima sedem otrok. Na Twitterju se je opisal kot domoljub, magister informacijskih znanosti, plačevalec davkov, podpornik Janeza Janše, občinski svetnik in član SDS.

Ima pa Domen Cukjati tudi očeta, ki misli podobno. Kri pač ni voda. Njegov oče je France Cukjati, leta 2000 na listi Janševe SDS izvoljen za poslanca v državnem zboru, dve leti pozneje vodja poslanske skupine SDS, kasneje pa tudi predsednik državnega zbora. Zdaj deluje v Zboru za republiko, civilnem privesku stranke SDS. Cukjati je bil leta 2001 med pobudniki referenduma o zakonu o oploditvi z biomedicinsko pomočjo, v tistem času pa je posredno namigoval, da so morda nekatere samske ženske tudi motene, ter cinično dodajal, da istospolni partnerji živijo v življenjskih skupnostih z več partnerji in bi jih zakonska ureditev zveze le omejevala.

Na regijskem srečanju članov in simpatizerjev SDS v Logatcu v sklopu letošnjega predvolilnega dogajanja je mlajši Cukjati povedal, da uživa v tem, da je Slovenec, in da ima rad to deželo. Povedal je, da se je za kandidaturo odločil, ker je želel slediti domnevnim načelom svoje stranke. In ne boste verjeli: kot prvo je Cukjati navedel svobodo na osebni ravni, saj da ima vsak človek pravico bivati in biti spoštovan.

Svojih besed se očitno ne drži, saj je simbol skupnosti LGBTQ+, barve enakopravnosti in vključenosti, primerjal s simbolom nacizma.