Sodniki iz Janševega predala

Nova vlada potrdila pet nadomestnih sodnikov ESČP

© pixabay.com

Potem ko je predlog sklepa o imenovanjih dve leti ležal v predalu, je vlada Roberta Goloba prejšnji teden sklep le izvršila ter imenovala pet sodnic in sodnikov za nadomestne sodnike na Evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) v Strasbourgu. To so Vasilka Sancin, Veronika Fikfak, Vesna Bergant Rakočević, Aleš Galič in Boštjan Zalar. Gre za sodnice in sodnike, ki nadomeščajo slovenskega nacionalnega sodnika – od leta 2016 je to Marko Bošnjak – pred ESČP v primerih, ko ta zaradi različnih okoliščin ne more sodelovati pri sojenju.