Prihaja novo cepivo

Evropska agencija za zdravila odobrila novo cepivo proti covidu

Evropska agencija za zdravila (Ema) je v četrtek odobrila uporabo cepiva proti covidu-19 za osebe stare od 18 do 50 let, ki ga je razvilo avstrijsko-francosko farmacevtsko podjetje Valneva. Gre za cepivo, ki uporablja bolj "tradicionalno tehnologijo" kot preostala cepiva na trgu.

Cepivo podjetja Valneva je že šesto cepivo, ki je bilo odobreno v bloku 27 držav in vsebuje neaktivirane delce prvotnega seva covida-19, ki pa ne morejo povzročiti okužbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Emin odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) je po temeljitem pregledu soglasno sklenil, da je cepivo zanesljivo in izpolnjuje merila Evropske unije za učinkovitost, varnost in kakovost.

Študija s cepivom, v kateri je sodelovalo skoraj 3000 ljudi, starejših od 30 let, je pokazala, da je cepivo sprožilo nastanek večjega števila protiteles proti prvotnemu sevu SARS-CoV-2 kot cepivo Vaxzevria britansko-švedskega farmacevtskega podjetja AstraZeneca. Vseeno pa je bil delež ljudi, pri katerih je nastala visoka raven protiteles, pri obeh cepivih podoben, je sporočila Ema.

Hkrati je agencija opozorila na omejenost podatkov o moči imunskega odziva proti različicam virusa, ki trenutno prevladujejo v številnih državah EU, torej proti podrazličicam omikrona.

Cepivo se lahko shranjuje v hladilniku, kar pomeni, da se lahko uporablja tudi v državah, kjer ni možnosti za shranjevanje pri zelo nizkih temperaturah.

Neželeni učinki so bili običajno blagi in so izzveneli v nekaj dneh po cepljenju. Najpogostejši so bili občutljivost ali bolečina na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in slabost ali bruhanje, je navedla Ema.

Evropska komisija je sicer prejšnji mesec sporočila, da namerava preklicati sporazum o nakupu do 60 milijonov odmerkov cepiva podjetja Valneva v letih 2022 in 2023, ker še ni pridobila dovoljenja za promet. Velika Britanija pa je uporabo cepiva podjetja Valneva odobrila že aprila.