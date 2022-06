Višek politizacije RTV Slovenija v času stavkajočih novinarjev

Alternativna proslava ob dnevu državnosti je bila nesramna promocija tednika Domovina na javni televiziji

Voditelj Luka Svetina, poznamo ga kot obraz Janševe Nova24TV, toda zdaj piše in dela za Domovino, je na začetku uvedel goste. Začel je s predsednikom Državnega sveta Alojzem Kovšco.

© RTVSLO

Slovenska desnica si je zamislila alternativno proslavo in za to priložnost našla prostor na »svojem« mediju, tj. okupirani javni radioteleviziji. Očitno si naskočiti prvega programa le niso upali ali zmogli, zato pa zdaj Janez Janša in njegovi sateliti predvsem obvladujejo tretji in že nekaj časa tudi drugi program javnega servisa.

V napovedniku za še eno proslavo, ki so jo poimenovali »Domovina praznuje«, smo lahko prebrali: »V soboto, 25. junija, bo ob 18. uri na Drugem programu TV Slovenija prenos slovesnosti ob državnem prazniku, dnevu državnosti, ki bo potekal v Parku vojaške zgodovine Pivka. Slavnostna govornika bosta predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in dr. Aleš Štrancar, v glasbenih točkah pa bodo nastopili Prifarci, Aleksander Mežek, Cantabile in Manca Izmajlova. Proslava v režiji dr. Jožeta Možine nas bo spomnila, zakaj je lepo in pomembno, da imamo svojo domovino.«

Režiser Možina

Stvar je že nekaj časa neskrita, desnica si prizadeva razdvajati narod in podvajati pogled na zgodovino in sedanjost, kjer je to le mogoče. Podobno kot se Dan upora proti okupatorju po novem onečašča z alternativnim dogodkom na Mali gori nad Ribnico in se z njim zamenjuje, so si tokrat politika in njeni krogi na desnici zamislili svojo proslavo ob dnevu državnosti, da bi zatajili tisto osrednjo, ki so jo bojkotirali.

Toda tokratna alternativna proslava v režiji Možine in glasbenih gostov, med drugim Prifarcev, ki smo jih nato dve uri kasneje lahko gledali na prvem programu javne radiotelevizije in kjer imajo več kot jasno poseben abonma, je bila vseeno zelo posebna. Izpadlo je, da je proslava obenem brezsramna promocija Zavoda Iskreni in njihovega portala in novega tednika Domovina. Opisani ambiciji je bilo prirejeno vse.

Voditelj Luka Svetina, poznamo ga kot obraz Janševe Nova24TV, toda zdaj piše in dela za Domovino, je na začetku uvedel goste. Začel je s predsednikom Državnega sveta Alojzem Kovšco. Potem je prišel na vrsto dr. Aleš Štrancar, novopečeni mecen in donator Domovine. Kar nas ni posebej presenetilo, kot rečeno. Zavod Iskreni vodi Igor Vovk, ki je prav tako sedel v prvi vrsti. Potem je voditelj pozdravil še naslednja gosta, najprej Mateja Tonina, takoj za njim pa podpredsednika SDS Anžeta Logarja. Očitno je bilo, da je njegov šef tokrat umanjkal, a tudi vrstni red je bil pravi: Domovino vendar sponzorira Nova Slovenija!

Posebna gostja Jadranka Rebernik

Nato je sledilo presenečenje: »Pozdravljamo tudi odgovorno urednico informativnega programa Radiotelevizije Slovenija, magistrico Jadranko Rebernik«, je naznanil Svetina. Redko se zgodi, da so odgovorni uredniki informativnega programa medijskega servisa kar nekakšni častni gostje. Ne le to, uredniki potem predvajajo isto slovesnost na programu svoje televizije, ki v tem primeru ni zasebna, ampak kar javna!

V tistem hipu je kamera pokazala prazen stol, ki je sameval ob Jožetu Možini, režiserju slovesnosti, in v manjši zadregi je povezovalec dodal: »Ki mislim, da se nam je že pridružila ali pa se nam še bo«.

Odjavna špica proslave, ki so jo predvajali na drugem programu TVS

© RTVSLO

Promocija tednika Domovina je bila povsod prepoznavna. Ne samo po tem, da so kot drugemu gostu na odru dali besedo omenjenemu Štrancarju, mecenu menda hitro rastočega medija, ki so mu pot v druge množične medije s svojimi komentatorji (Rok Čakš, Martin Nahtigal, Marko Balažic, Peter Merše) utirali prav vsi in jo utirajo še vedno: RTV Slovenija, že pod vodstvom Manice J. Ambrožič, nato POP TV, Delo, Večer, STA in drugi. O čemer več v povezavah spodaj. Po eni strani se potemtakem uredniki branijo politizacije medijskega prostora, po drugi jo pač kar sami posredno normalizirajo.

Dve zastavi: slovenska in tednika Domovina

Seveda lahko uganemo, kakšna zastava je ob slovenski plapolala na odru – zastava tednika Domovina. In tudi napis »Domovina PRAZNUJE« je bil za govorniškim pultom v barvah in logotipu tednika in portala. Nesramno so torej vsem na očeh promovirali svoj medij pod krinko poklona domovini na dan državnosti, kar so poudarili že v imenu prireditve.

Najbrž lahko v svobodni državi vsak organizira alternativne proslave, kar je sicer čudaško. Morda celo lahko arogantno ugrabi državni praznik, da bi oglaševal sebe. Če se v Novi Sloveniji in SDS dogovorijo, da bodo kot stranka investirali v svoje medije, imajo najbrž tudi do tega po obstoječi zakonodaji pravico – sicer so s tem zatajili resnično poslanstvo medija in novinarske standarde, kar zanje sicer nikoli ni posebna težava.

Toda če se na politično ugrabljeni javni radioteleviziji celo v času intenzivne novinarske stavke, pri kateri je nekaj dni po njej videti, kakor da se ni zgodila, nekdo pretvarja, da moramo alternativno proslavo kupiti kar vsi državljani, ki za nameček plačujemo RTV prispevek, je s tem nekaj hudičevo narobe. Še več, je tudi proti poklicnim standardom taiste hiše.

Da so na prireditvi posebej kot nekakšno častno gostjo pozdravili Jadranko Rebernik, je zato višek sprenevedave politizacije hiše v času stavkajočih novinarjev, ki je akterji sicer sploh več ne skrivajo. Kar je novost pri tem, je arogantna samopromocija drugega medija skozi javni servis, tokrat pod krinko državne proslave.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**