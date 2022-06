Anketa POP TV: Golobovo vlado podpira 53,1 odstotka vprašanih

Telefonsko in spletno anketo je za POP TV izvedla Mediana med 20. in 23. junijem, sodelovalo pa je 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije

Z novim sklicem vlade in državnega zbora je lestvica priljubljenosti politikov precej spremenila podobo. Kot kažejo rezultati ankete POP TV, je na vrhu lestvice priljubljenosti predsednik vlade Robert Golob. Drugi najbolje ocenjen je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, tretji pa predsednik republike Borut Pahor.

© Twitter / Vlada RS

Delo nove vlade mesec dni po izvolitvi podpira 53,1 odstotka vprašanih, kar je skoraj osem odstotnih točk več, kot jo je ob nastopu mandata imela Janševa vlada, kaže zadnja junijska anketa, ki jo je za POP TV opravila Mediana. Če bi bile volitve v nedeljo, bi stranko Gibanje Svoboda obkrožilo 28,4 odstotka volivcev. Sledi ji stranka SDS.

Gibanju Svoboda, ki bi ga maja podprlo 30,6 odstotka vprašanih, je sicer podpora v tem mesecu padla za 2,2 odstotne točke, a je med političnimi strankami še vedno v močnem vodstvu. SDS pa ima v primerjavi z majem za 0,8 odstotne točke nižjo podporo, in sicer bi jo podprlo 18,9 odstotka anketirancev.

NSi, ki se uvršča na tretje mesto, se je podpora zvišala za 2,5 odstotne točke na 6,8 odstotka. Za 1,7 odstotne točke pa se je znižala podpora SD, ki bi jo po zadnji junijski anketi podprlo 5,8 odstotka anketirancev. Izid za Levico je s 4,1 odstotka podpore povsem enak, kot je bil maja.

Sledijo neparlamentarne stranke Resni.ca s tremi odstotki glasov, kar je za 0,1 odstotne točke več kot mesec prej, Povežimo Slovenijo, ki ima tako kot v maju 2,9-odstotno podporo, in dve stranki, ki sta se vmes že samoukinili in pripojili h Gibanju Svoboda, LMŠ z 2,3 odstotka in SAB z 1,9 odstotka. Na robu političnega radarja je Vesna, ki ji je junijska anketa namerila 1,8-odstotno podporo.

Sicer pa v tem trenutku le 8,6 odstotka anketiranih ne ve, katero stranko bi izbrali, če bi bile volitve, 5,4 odstotka pa ne bi izbralo nobene, medtem ko dobre štiri odstotke vprašanih ni želelo odgovoriti. Delo nove vlade, ki je prisegla 3. junija, je kot negativno ocenilo 31,6 odstotka sodelujočih, 15,4 odstotka pa se jih ni znalo opredeliti.

Na četrtem mestu je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, sledi notranja ministrica Tatjana Bobnar in evropska poslanka NSi Ljudmila Novak. Zunanja ministrica Tanja Fajon je tik pod polovico lestvice pred prvakom krščanskih demokratov Matejem Toninom. Na koncu lestvice so minister za delo Luka Mesec, vodja poslancev SDS Jelka Godec in njen strankarski šef Janez Janša.

