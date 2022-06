Gibanje Svoboda danes o predsedniških kandidatih ter združevanju z LMŠ in SAB

Kot kaže bo prva parlamentarna stranka ki bo tudi uradno ponudila svojega kandidata

Na predsedniških volitvah naj bi kandidiiralai podpredsednica stranke Marta Kos.

© YouTube / STA

Člani Gibanja Svoboda se bodo danes na digitalnem kongresu seznanili z odločitvijo LMŠ in SAB o pripojitvi k stranki. Na dnevnem redu bo tudi razprava o kandidatih stranke za volitve predsednika republike, po pričakovanjih bodo v boj poslali podpredsednico stranke Marto Kos.

Članstvo LMŠ in SAB je zeleno luč združitvi s stranko premiera Roberta Goloba Gibanje Svoboda že prižgalo. Z današnjo seznanitvijo članov najvišjega organa Golobove stranke pa bodo stekli še zadnji koraki, preden bosta stranki nekdanjih premierjev tudi formalno ugasnili, Gibanje Svoboda pa bo postalo njun pravni naslednik.

Kot taka bo stranka bogatejša za članstvo obeh strank, pripadli ji bodo tudi lokalni odbori. LMŠ in SAB bosta v združeno stranko prispevali tudi proračunska sredstva, ki jih zakonodaja omogoča strankam, ki so na volitvah dosegle najmanj en odstotek glasov. LMŠ pa bo v združeno stranko "prispevala" še svoja evropska poslanca, Klemna Grošlja in Ireno Jovevo.

Formalno združitev strank je sicer pričakovati v prvi polovici julija, združitveni kongres pa po napovedih prvakov vseh treh strank pred jesenskimi lokalnimi volitvami.

Na današnjem kongresu največje parlamentarne stranke pa bo razprava tekla tudi o predsedniških kandidatih. Podpredsednica stranke Marta Kos je v tem tednu za več medijev že potrdila, da želi kandidirati za predsednico republike. Potrebuje in želi pa si tudi podpore stranke, ki bo o tem odločala danes.

Svojo kandidaturo bo sicer danes predstavila tudi psihoanalitičarka in doktorica filozofije Nina Krajnik.

Bo pa Gibanje Svoboda, kot kaže, prva parlamentarna stranka ki bo tudi uradno ponudila svojega kandidata. Notranji kandidacijski procesi sicer tečejo tudi v drugih strankah, a nobena izmed njih končne odločitve o predsedniškem kandidatu še ni sprejela.