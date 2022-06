Kordiš: »Gazdam« je treba stopati na prste

Koalicijske stranke zahtevajo sklic izredne seje, na kateri bodo razpravljali o izkoriščanju delavcev

Za dostojno delo – eden od shodov v podporo delavkam in delavcem

© Borut Krajnc

Koalicijske stranke zahtevajo sklic izredne seje odbora državnega zbora za delo, na kateri bodo razpravljali o izkoriščanju delavcev. Miha Kordiš iz Levice je ob tem spomnil na medijska razkritja razmer v podjetjih Marinblu in Selea. "Primer tako imenovanih 'gazd' v tej državi seveda ni osamljen," je dejal in dodal, da je treba takim sistematično stopati na prste.

"Nedavno je v javnost prišla novica tako imenovanega primera Marinblu in Selea, kjer so bili delavci de facto potisnjeni v neko suženjsko delovno razmerje. Delali so za mizerno plačilo, spali so na tleh, delo so morali opravljati tudi po 30 ur v kosu, medtem pa jih je vodstvo podjetja teroriziralo in stiskalo, naj dajo od sebe še več," je v današnji izjavi za javnost v prostorih državnega zbora poudaril Kordiš.

Po njegovih besedah takšen primer v državi ni osamljen, ob tem pa je izpostavil kadrovsko podhranjenost delovne inšpekcije. "Zgovorno je, kako zelo podhranjeni so organi nadzora in varovanja delavskih pravic, če je bila delovna inšpekcija v podjetjih že večkrat, pa kršitev ni zares zaznala oziroma jih, v kolikor jih je zaznala, ni mogla temeljito sankcionirati," je dejal.

V koaliciji so sklicali nujno sejo odbora državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, na kateri po Kordiševih besedah od ministrstva za delo pričakujejo, da predstavi konkreten primer podjetij Marinblu in Selea ter konkretne postopke, ki so se odvili v teh podjetjih. "Pričakujemo, da povedo, kje so pooblastila in kadrovske kapacitete delovne inšpekcije podhranjene ter predstavijo načrt, kako bodo to reševali," je dodal.

Po Kordiševih besedah je treba takšnim "gazdam", kot je to v primeru omenjenih podjetjih, sistematično stopati na prste z dodatno okrepljeno delovno inšpekcijo.

V Levici po njegovih besedah že dolgo opozarjajo na problem kadrovskega deficita delovne inšpekcije. Kot je ocenil, bi bilo treba število delovnih inšpektorjev najmanj podvojiti, je pa tudi vprašanje, koliko novih inšpektorjev lahko sama delovna inšpekcija usposablja, brez da ob tem zanemarja svoje tekoče obveznosti nadzora in varovanja delavskih pravic.