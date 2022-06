V Ljubljani Mednarodna poletna šola politične ekologije

Petdnevna konferenca na teme okoljske in podnebne pravičnosti

Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022

Danes se na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani začenja Mednarodna poletna šola politične ekologije 2022, ki jo v okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE organizirajo društvo za sonaraven razvoj Focus, Umanotera, Inštitut za ekologijo, Časopis za kritiko znanosti in Fakulteta za družbene vede. Petdnevna konferenca ponuja predavanja, pogovore in okrogle mize na teme okoljske in podnebne pravičnosti, zelene države, pomena različnih akterjev pri zelenih tranzicijah, energetike, prometa, potrošnje, odrasti in alternativnih konceptov razvoja družbe.

»V letošnji izvedbi poletne šole politične ekologije hočemo dati poudarek na pravičnih tranzicijah. Tranzicije se že dogajajo na številnih področjih, od energetskega naprej, in ne pomenijo zgolj tehnoloških sprememb. Pomenijo predvsem spremembe v družbi, vedenju, kulturi in oblikah politike. In ker ne gre zgolj za tehnološke spremembe, saj zadevajo vsa polja socio-tehničnih sistemov, je potrebno v fokusu obdržati komponento pravičnosti, tako okoljske kot družbene,« pravi dr. Tomislav Tkalec iz okoljske organizacije Focus, soorganizator poletne šole.

Nastopilo bo več svetovno uveljavljenih govorcev, od političnih ekologov, socialnih ekologov in filozofov do praktikov, na konferenco pa je prijavljenih več kot 280 udeležencev iz Slovenije in tujine, skupno iz 48 držav. »Visoko število prijavljenih kaže na veliko potrebo po znanju politične ekologije in drugih družboslovnih disciplin, ki bi ga morali v večji meri ustvarjati tudi na naših univerzah,« poudarjajo organizatorji. »Tokrat politično šolo organiziramo drugič in želimo, da se okoljske tematike bolj pogumno lotevajo tudi družboslovne in humanistične vede. Brez interdisciplinarnosti ni več mogoče reševati kompleksnih okoljskih vprašanj.« Profesor politične ekologije na ljubljanski Fakulteti za družbene vede in eden od soorganizatorjev poletne šole, dr. Andrej A. Lukšič, pravi: »Poletna šola na temo politične ekologije je odgovor na ugotovljeno nepovezanost in pomanjkanje poglobljenega znanja o okolju v slovenskem intelektualnem prostoru.

