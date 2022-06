SDS bi spreminjala način pri imenovanju članov nadzornega sveta STA

Štiri člane nadzornega sveta bi imenovala vlada na predlog kulturnega ministra in ne več državni zbor na predlog vlade

Slovenska tiskovna agencija (STA)

© Borut Krajnc

SDS želi s predlogom novele zakona o STA, ki ga je danes obravnaval državni zbor, radijske novice, prirejene za objavo v radijskem mediju, in avtorsko zaščitene fotografije o najpomembnejših dogodkih prenesti iz javne službe v tržno dejavnost. Štiri člane nadzornega sveta agencije pa bi imenovala vlada. V koaliciji so proti predlogu.

Štiri člane nadzornega sveta Slovenske tiskovne agencije (STA) bi imenovala vlada na predlog ministra, pristojnega za kulturo, in ne več državni zbor na predlog vlade, je v imenu predlagateljev dejala Alenka Jeraj.

Vlada ne podpira predloga, saj ne temelji na analizah o izvajanju javne službe in tržnih dejavnosti STA, prav tako ni podana presoja posledic teh sprememb, zlasti ne za finančni položaj agencije, je povedala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

V predstavitvi stališč poslanskih skupin so v Svobodi opomnili, da koalicijska pogodba vsebuje zaveze k pripravi medijske zakonodajne reforme, ki bo z manjšanjem političnega vpliva na delovanje javnih služb krepila neodvisnost javnih medijev in zagotovila stabilno financiranje medijskih vsebin v javnem interesu. Predlog novele je medtem v nasprotju z danimi koalicijskimi zavezami, so ocenili.

SDS želi s predlogom nadaljevati poskuse utišanja, nadzorovanja in izčrpavanja agencije iz časa prejšnje vlade, so menili v SD. Kar se je dogajalo v prejšnjem mandatu, se po njihovih besedah ne sme nikoli več ponoviti. Državni zbor mora po njihovem mnenju poskrbeti, da se politika umakne iz medijev in da se slednjim omogoči avtonomno in neodvisno delo.

Znova poskušajo destabilizirati STA, med drugim s posegi v imenovanje članov nadzornega sveta in s spremembami glede razrešitve direktorja, so izpostavili v Levici. Vse to je po njihovem mnenju nedopustno vsebinsko in politično vmešavanje v delo osrednje medijske agencije. Takšno vmešavanje ni zdravo, ker posega na področje stabilnosti finančnega delovanja agencije in demokratičnega deloodboravanja organov STA, so poudarili.

V SDS pa so pojasnili, da so glede na dejstvo, da je STA po 2. členu organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in da se za vprašanja, ki niso urejena v tem zakonu, uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, za organe STA predlagali način imenovanja in razrešitve kot v gospodarskih družbah. To po njihovih besedah velja tudi za področje razrešitve članov nadzornega sveta.

Po prepričanju NSi bi s predlogom dosegli večjo finančno preglednost pri javni službi in tržni dejavnosti agencije. Poslovanje na področju tržnih dejavnosti bi moralo biti po njihovih besedah organizirano ločeno od javne službe, STA pa bi bila dolžna presežek prihodkov nad odhodki iz opravljanja vseh dejavnosti nameniti za opravljanje javne službe.

Državni zbor bo o tem, ali je obravnavani predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, glasoval v sredo.