Bobnar: Politika ne sme nikoli več nadvladati policije ali je zlorabiti za svoje cilje

Poslanica ministrice ob dnevu policije

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

© Borut Krajnc

Politika ne sme nikoli več nadvladati policije ali je zlorabiti kot orodje za dosego svojih ozkoglednih ciljev, je na slovesnosti ob dnevu policije poudarila ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar. Napovedala je povrnitev zaupanja javnosti v policijo in se opravičila državljanom za nekatera nedopustna dejanja policije v času prejšnje vlade.

Po oceni Bobnarjeva sta ministrstvo za notranje zadeve in policija v zadnjem obdobju izgubila precejšen del zaupanja javnosti. Politika je po njenih besedah prevečkrat in načrtno teptala stroko, profesionalnost in policijsko znanje, kar se ne sme več zgoditi, je poudarila v govoru na spominski slovesnosti na Kongresnem trgu v Ljubljani.

Ministrica je napovedala postopno povrnitev zaupanja javnosti v policijo, katere vloga ne bo več delovanje za politiko, temveč za skupnost. "Naše sporočilo državljanom je, da je slovenska policija tu zanje in zaradi njih, policijo vračamo ljudem. Le in samo tu je njeno pravo mesto in nikjer drugje," je poudarila.

Ob tem se je opravičila državljanom: "Uporaba solzivca v vodnem topu in odmetavanje plinskih sredstev brez zakonskih pogojev ni in ne more biti sorazmerna uporaba sile. Tako dejanje uperjeno proti ljudem, lastnemu narodu, je imelo en in edini namen, ustrahovanje in discipliniranje. To se ne bo več zgodilo, to je moja javna zaveza. Policijsko delo v družbi je najbolj uspešno opravljeno takrat, ko ga odobrava prebivalstvo."

Ministrica želi delovati povezovalno in vključujoče, enako pričakuje tudi od policije, želi pa si tudi sodelovanja s civilno družbo, akademsko stroko, nevladnimi organizacijami in lokalnimi skupnosti. "Iskali bomo stične točke, jih obravnavali kot partnerje, jim dali veljavo in jih na ta način ponovno vrnili v sfero države," je obljubila.

Napovedala je spoštovanje odločitev, priporočil in mnenj nadzornih inštitucij, kot so varuh človekovih pravic, komisija za preprečevanje korupcije, zagovornik načela enakosti. Po njenem mnenju so na policiji in na ministrstvu dolžni storiti vse, da odpravijo morebitna neskladja, pomanjkljivosti ali nejasnosti pri svojem delu, na katere opozarjajo omenjene institucije, ob čemer je po njenih besedah edina prava in najboljša možna pot spoštljivi dialog.

"Postavljati se na okope in s pozicije moči trmasto vztrajati pri očitno napačnih in nestrokovnih, celo škodljivih odločitvah zame ni sprejemljivo. Najtežje je prenašati človeško samovoljo, kot je zapisal Ivo Andrič v Znamenjih ob poti. Med vsemi človeškimi napakami in slabostmi, je samovolja, najbližje neprebujenemu srcu in slepi pameti. Tega si ne želimo," je poudarila.

Spoštljivi dialog ministrica pričakuje tudi od svojih sodelavcev na ministrstvu, policiji in na inšpektoratu. V sodobni in zreli družbi, v javnem prostoru in diskurzu po njenem mnenju ni prostora za zasmehovanje, diskreditacije ali žaljenje, temveč se "k takim nizkotnostim zatekajo le mali ljudje, slabiči in strahopetci".

Ob tem se je zahvalila inštitucijam, sodiščem, tožilstvu, državnemu odvetništvu, sindikatom, policijskim veteranskim in stanovskim društvom in posameznikom, ki so se javno izpostavili in pogumno opozarjali na sporne prakse ali odločitve, tudi za ceno groženj s tožbami in dejanskih tožb, delovnopravnimi postopki ter za ceno javnega sramotenja in blatenja.

"Kdor prikraja zakone, hodi po svetu s strgano obleko in le pogumni zmorejo reči, da je cesar gol. Predsednika obeh policijskih sindikatov sta ta pogum pokazala," je še dodala v poslanici.