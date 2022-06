Vlada ne bo povišala kazni za izmikanje obveznemu cepljenju

Vlada je v predlogu novele zakona o nalezljivih boleznih ohranila višino denarne kazni za tiste, ki se med epidemijo ne osamijo, ne spoštujejo karantene ali se ne cepijo, če je to obvezno.

Prizor cepljenja v Ljubljani

© Borut Krajnc

Portal Moje Posavje je 20. junija objavil prispevek z naslovom Do 4000 evrov kazni, kdor se ne bo cepil. Poročali so, da namerava koalicija s predlogom novele zakona o nalezljivih boleznih uzakoniti kazen za osebo, ki se med epidemijo ne osami, ne upošteva karantene ali zavrača obvezno cepljenje, v višini od 400 do 4000 evrov.

Koalicijske stranke so predlog novele v državni zbor vložile 17. junija. Zakon nameravajo spremeniti, ker so bili odloki prejšnje vlade o začasni splošni prepovedi ali omejitvi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih po odločitvi ustavnega sodišča neskladni z ustavo.

Toda koalicija v noveli zakona ne spreminja dela člena, ki določa navedeno globo, temveč odpravlja kazen za osebe, ki ne upoštevajo omejitve javnega zbiranja. Vlada je namreč predlog novele vložila v državni zbor, ker je ustavno sodišče maja lani odločilo, da so bili odloki o omejevanju gibanja, zbiranja in združevanja, ki jih je prejšnja vlada sprejela na podlagi 39. člena zakona o nalezljivih boleznih, v neskladju z ustavo.

Koalicijske stranke niso predlagale nove ali višje kazni za neupoštevanje osamitve, karantene ali izmikanje obveznemu cepljenju. Kazen je določila že tretja slovenska vlada leta 1995, portal pa je o tem poročal, kot da jih želi z novim predlogom uzakoniti zdajšnja vlada.

