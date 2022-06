Počivalškov agitprop poniževanja javne radiotelevizije

Odpisani minister Zdravko Počivalšek je tokrat pristavil svoj lonček in pljunil po javni radioteleviziji

Nekdanji gospodarski minister Zdravko Počivalšek

© Uroš Abram

Odpisani minister Zdravko Počivalšek, prvak stranke Konkretno in pri KPK pravnomočno obtožen korupcije, je tokrat pristavil svoj lonček in pljunil po javni radioteleviziji v demagoškem slogu, ki se ga je dodobra priučil pri svojem šefu Janezu Janši: »Potrebujemo javno televizijo, ki služi vsem. Program RTV je slab in gledanost pada. Predvsem zato, ker je “jebeno več” tistih, ki ne delajo in politizirajo. Manjšina, ki dela in poroča, ne more “jamranja” nadoknaditi. Ko bodo delali tudi počitnikarji, lahko dvignemo prispevek.«

Zdaj, ko želijo v SDS izpeljati referendum o plačilu RTV prispevka in s tem dokončno pokopati javni servis, kar je njihova premočrtna namera in načrt že kar nekaj časa, je našel priložnost ne samo za dokazovanje svoje pravovernosti in lojalnosti, temveč tudi za spretno spuščanje megle glede lastne odgovornosti.

Prvič, spomnimo, da je Počivalšek sodeloval pri rušenju Igorja Kadunca. Spomnimo, da je sedanja generalni direktor Andrej Grah Whatmough dejansko kader stranke SMC. Njegov kader.

In če upoštevamo le to dejstvo, dobimo pravi Počivalškov obraz: svojega lastnega varovanca je uspel obtožiti, da dela slab program in da gledanost pada? Je to morda pljunek v lastno čelo?

© Twitter / In Media Res

Saj res, trik je drugje, kajti zdaj se uničevalci javne radiotelevizije na vse kriplje manipulativno pretvarjajo, da generalni rešuje RTV hišo, ruši pa jo imaginarna »jebena večina« stavkajočih novinarjev!

Počivalškov hujskaški agitprop, ki temelji na argumentacijski zlorabi Štefančičeve izjave, ki si jo je desnica izbrala za retorično figuro posmehljive diskreditacije, s katero nam bo stregla ad nauseam, je potemtakem tudi v funkciji prikrivanja njegove lastne odgovornosti. Pričakovali bi, da bo s tem prenehal, ker se je čas njegove politične ere v celoti iztekel.

Glede na obilna in preštevilna gostovanja Počivalška na RTV Slovenija, resda v funkciji gospodarskega ministra in promotorja Povežimo Slovenijo, bi lahko cinično rekli, da je bil program javnega servisa dejansko slab. Če k temu prištejemo še vsa mazohistično potrjena gostovanja Aleša Hojsa in številnih drugih, ki so gostovali na javnem servisu, vmes pa apelirali na državljane, naj podobno kot oni sami prenehajo plačevati RTV prispevek, se ne moremo znebiti občutka, da se avtoritarna Janševa oblast resnično utemeljeno cinično smeji: že pred nastopom mandata je pozivala k neplačevanju prispevka, vmes na javni radioteleviziji veselo nastopala in pozivala k neplačevanju dalje, zdaj pa nastopa malo manj in jo poskuša uničiti do konca.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**