Število prošenj za azil v EU se je lani močno povečalo

Države članice so namreč leta 2021 prejele približno 648.000 prošenj, kar je za tretjino več kot leto pred tem, je danes sporočila Agencija EU za azil (EUAA)

© pixabay.com

Število prosilcev za azil v Evropski uniji se je lani zaradi vojn in konfliktov po svetu močno povečalo. Države članice so namreč leta 2021 prejele približno 648.000 prošenj, kar je za tretjino več kot leto pred tem, je danes sporočila Agencija EU za azil (EUAA).

Največ prosilcev je bilo iz Sirije, in sicer 117.000, tik za njimi pa so prosilci iz Afganistana, ki so jih v letu 2021 našteli 102.000 in so državo zapustili zlasti zaradi prevzema oblasti s strani talibanov.

Agencija EU za azil je navedla še, da so mladoletniki brez spremstva v letu 2021 vložili približno 23.600 prošenj, kar je ravno tako za dve tretjini več kot leta 2020.

Približno 70 odstotkov prosilcev je bilo moških, polovica vseh prosilcev pa je bila stara med 18 in 35 let, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Največ prošenj za azil je v letu 2021 prejela Nemčija, in sicer 191.000, sledijo ji Francija, Španija in Italija.

Organi v državah članicah so sprejeli približno 535.000 prvostopenjskih odločitev in odobrili približno vsako tretjo prošnjo. Status begunca so podelili 118.000 osebam, 64.000 pa jih je prejelo status subsidiarne zaščite.

Letos razmere v Evropi v veliki meri oblikuje tok beguncev, ki bežijo pred vojno v Ukrajini. Po zadnjih podatkih EUAA so organi EU doslej odobrili začasno zaščito za več kot 3,4 milijona ukrajinskih beguncev.

Status začasne zaščite ljudem omogoča bivanje za eno leto ter dostop do trga dela in izobraževanja v državah EU brez obsežne birokracije.