Marta Kos uradno napovedala kandiraturo na predsedniških volitvah

Predsednik vlade in stranke Robert Golob verjame, da bo Marta Kos odlična predsednica, ki bo funkciji dala pravi pečat

Marta Kos bo kandidirala s podporo Gibanja Svoboda, saj pravi, da bi se ji zdelo nedostojno, da bi kot podpredsednica stranke zbirala glasove volivcev in na prvi pogled nastopala kot neodvisna kandidatka.

Podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos je danes tudi uradno napovedala kandidaturo za predsednico republike. Na predsedniških volitvah bo kandidirala s podporo stranke, želi si tudi podpore koalicijskih strank. Predsednik vlade in stranke Robert Golob pa verjame, da bo Kos odlična predsednica, ki bo funkciji dala pravi pečat.

Marta Kos je ob najavi kandidature v izjavi za medije dejala, da je ponosna, da je predstavnica tistih naprednih sil, ki so po dveh težkih letih nazadnjaštva vrnile ljudem dostojanstvo in zaupanje v prihodnost.

Ob tem je dejala, da bi bila rada predsednica države, kjer bodo moški največji zavezniki žensk, ker bomo le tako lahko korakali proti resnični enakosti spolov. "Rada bi bila predsednica države, kjer bomo umetnost in kulturo razvijali enako zavzeto kot znanje, in rada bi bila predsednica Slovenije, kjer ima vsak otrok enake možnosti, da je ljubljen in da je izobražen, ker za lepo prihodnost potrebujemo oboje, ljubezen in znanje," je dejala.

Napovedala je tudi, da bo njeno delovanje drugačno od aktualnega predsednika republike Boruta Pahorja, ki se je odločil, da ne bo moralna avtoriteta. "Prihodnosti bomo skupaj kos," je zaključila.

Kandidirala bo s podporo Gibanja Svoboda, saj pravi, da bi se ji zdelo nedostojno, da bi kot podpredsednica stranke zbirala glasove volivcev in na prvi pogled nastopala kot neodvisna kandidatka. Če bo izvoljena, pravi, da bo odstopila s podpredsedniškega mesta v stranki in zamrznila članstvo v njej. Želi si tudi podpore koalicijskih strank, je pa med njenimi podporniki tudi nekaj znanih imen, je dejala.

Ob napovedi kandidature Nataše Pirc Musar, so se v javnosti pojavili pomisleki, da bosta s Kos jemali glasove iz istega bazena volivcev. Kosova je dejala, da spoštuje vsakega protikandidata. "Vsi kandidati lahko prispevamo k temu, kar je v zadnjih letih v Sloveniji precej škripalo, in sicer na področju politične kulture," je dejala. Pričakuje, da bodo že s samim volilnim bojem lahko to politično kulturo dvigali.

Glede komentarja nekdanjega predsednika države Milana Kučana, ki je za kandidatko podprl Pirc Musar, saj da ni dobro, da ima ena stranka tri najpomembnejše funkcije v državi, pa se je Golob odzval, da so ti pomisleki iz trte izviti, saj da je bil tudi Kučan pred svojo kandidaturo ravno tako predsednik zveze komunistov. "Imam spoštovanje do gospoda Kučana, mogoče pa včasih tudi on ustreli kakšnega kozla," je dejal.

Kandidaturo so za zdaj poleg Marte Kos in Nataše Pirc Musar napovedali še Nina Krajnik, danes pa Gregor Bezenšek ml., glasbenik z umetniškim imenom SoulGreg Artist. Ob tem je dejal, da se je za kandidaturo odločil, ker je velik domoljub. "Že dolgo časa me boli dejstvo, da smo v naši državi tako razdeljeni, razklani oziroma po domače povedano skregani med sabo. Tako ne gre več naprej," je zapisal v sporočilu za javnost.

Po poročanju spletnega portala Siol.net pa se je za kandidaturo s podpisi državljanov odločil tudi poslanec SDS in nekdanji zunanji minister Anže Logar. Po informacijah iz SDS je izvršilni odbor stranke že odločil, da bo kandidaturo Logarja, če se ta odloči zanjo, podprl. V SDS navedb zaenkrat ne komentirajo.

