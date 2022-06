Za predsednika države bi se potegoval tudi Anže Logar

Kandidaturo naj bi vložil s podpisi državljanov, ob tem bi ga SDS podprl

Anže Logar

© Borut Krajnc

Po poročanju portala Siol.net naj bi nekdanji zunanji minister Anže Logar, sicer večkrat izvoljeni poslanec in mestni svetnik v Ljubljani, kjer se je z županom Zoranom Jankovićem pomeril tudi za županski stolček, kandidiral za predsednika republike. Svojo kandidaturo naj bi vložil s podpisi državljanov, po informacijah iz SDS pa je izvršilni odpor stranke že odločil, da bo njegovo kandidaturo, če se odloči zanjo, podprl, še poroča portal.

Logar je bil v Ljubljani trikrat zapored izvoljen za mestnega svetnika. Na zadnjih lokalnih volitvah je kandidiral proti županu Zoranu Jankoviću in z 29,5 odstotka dosegel drugi najboljši rezultat. V parlament je bil za poslanca prav tako izvoljen trikrat zapored, bil je član komisij za zunanjo politiko in evropske zadeve, pa tudi za finance in monetarno politiko, po volitvah leta 2018 je vodil komisijo za nadzor javnih financ. V prvi in drugi vladi Janeza Janše je bil direktor Urada Vlade Republike Slovenije za komuniciranje, med prvim predsedovanjem Slovenije Svetu Evropske unije pa je bil uradni govorec predsedstva. V zadnji Janševi vladi je bil imenovan za ministra za zunanje zadeve. Po izobrazbi je ekonomist, leta 2016 pa je opravil tudi doktorat na fakulteti za uporabne družbene študije.

Kandidaturo so doslej sicer uradno najavile še podpredsednica Gibanja Svoboda Marta Kos, pravnica Nataša Pirc Musar in psihoanalitičarka Nina Krajnik. Kandidaturo je danes najavil tudi slovenski glasbenik Gregor Bezenšek, znan pod imenom SoulGreg Artist.